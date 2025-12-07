Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sportauto met middenmotor blijkt een behoorlijk betrouwbare occasion

Relatief goedkope auto’s met middenmotor en achterwielaandrijving zijn vrij zeldzaam. Sommige modellen, zoals de Pontiac Fiero, werden maar kort geproduceerd. Occasions als de Toyota MR2 kregen juist meerdere generaties, over verschillende decennia en zijn nog steeds populair.

De Toyota MR2 gaf het Japanse merk in de jaren tachtig een sportiever imago, maar dan als budgetoptie. Het middenmotor-concept, normaal voorbehouden aan exotische sportwagens, gaf deze compacte occasion een unieke plaats in de markt.

De Toyota MR2 is kleine sportauto met karakter

De eerste Toyota MR2 verscheen in 1984 en maakte indruk door zijn lage gewicht en directe besturing. Daarnaast was zijn onderstel afgesteld door Lotus. De atmosferische 1,6-liter viercilinder levert met 116 of 124 pk geen indrukwekkende cijfers op papier, maar staat wel garant voor plezier. De occasion heeft namelijk naast zijn middenmotor en achterwielaandrijving een handgeschakelde vijfbak.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf van Veggel)

Deze Toyota MR2 voelt een beetje als een tijdcapsule. Hij komt namelijk uit een periode waarin Toyota experimenteerde met sportieve techniek tegen een betaalbare prijs en een focus op rijplezier. Het leeggewicht van 975 kilo en het scherpe stuurgedrag bezorgen de occasion een bijna kart-achtige beleving die zelfs moderne sportwagens moeite hebben te evenaren. Daarbij maakt het niet uit dat de standaardsprint 8,4 seconden duurt en de topsnelheid op 200 km/h ligt.

Aandachtspunten bij occasions

Roestvorming aan dorpels en wielranden komt helaas vaker voor bij de Toyota MR2. Daarnaast worden de elektrische componenten van de occasion er na veertig jaar niet jonger op, dus controleer ze bij een testrit. De motoren staan bekend als betrouwbaar, al is een goed onderhouden exemplaar cruciaal om verrassingen te voorkomen. Let dus op een sluitende onderhoudshistorie.

Prijs van de Toyota MR2 als occasion

De eerste generatie Toyota MR2 is aantrekkelijk oud geworden en blijft geliefd onder kenners. Het aanbod is klein en wordt elk jaar schaarser. Op gaspedaal.nl staat er momenteel bijvoorbeeld maar eentje te koop.

Deze rode occasion uit het Drentse Klazienaveen moet 17.950 euro opbrengen en heeft 120.837 kilometer op de teller. Hij komt uit 1985 en is dus een oldtimer waarvoor je geen wegenbelasting hoeft af te dragen.