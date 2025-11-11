Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion is de beste allrounder voor dagelijks gebruik

Met een budget van maximaal 7.500 euro kun je een ruime hatchback vinden die modern aanvoelt en prettig rijdt. Denk aan auto’s als de Volkswagen Golf, BMW 1-Serie en Opel Astra. Door hun populariteit hebben ze een flink aanbod aan occasions en zijn ze relatief goed te onderhouden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar ruime hatchbacks die niet alleen praktisch zijn, maar ook fijn rijden. Dat doen we voor een aardig budget van maximaal 7.500 euro. Ben je nou niet gecharmeerd van deze Volkswagen Golf, kijk dan eens naar de BMW van donderdag of de Opel van zaterdag.

Volkswagen Golf (2012 – 2019)

De zevende generatie Volkswagen Golf is een echte allemansvriend: niet te opvallend, maar van topkwaliteit. In de C-segment supertest omschreef Autovisie hem als “topkwaliteit in een wat zakelijke verpakking”, en noemde hem zelfs ‘de auto die de kwaliteiten van alle concurrenten weet te verenigen in één model.’ Deze occasion is functioneel, praktisch en makkelijk in het dagelijks gebruik.

Er is voor iedere occasion-wens wel een Volkswagen Golf. De Golf werd geleverd als drie- of vijfdeurs hatchback en als Variant (stationwagen). Verder heb je niet alleen benzine- en dieselmotoropties, maar zijn er ook hybrides en elektrische modellen te vinden. Voor wie sportauto-prestaties in zijn Golf wil, zijn er de GTI en R.

Op gaspedaal.nl staan op dit moment 220 exemplaren van de Volkswagen Golf te koop voor maximaal 7.500 euro. Bij een autobedrijf in Hillegom staat bijvoorbeeld een zwarte 1.4 TSI Highline (2013, 199.000 km) te koop voor € 6.900 – compleet met automatische airco, cruisecontrol en navigatie.

Waar je op moet letten bij deze occasion

Volkswagen pakte met deze generatie veel technische problemen van de vorige Golf aan. Toch zijn er een paar bekende aandachtspunten. Een schokkerig schakelende DSG-automaat duidt vaak op achterstallig onderhoud, wat mogelijk leidt tot dure reparaties. Controleer ook het infotainmentscherm, omdat storingen soms voorkomen. Verder is de Golf over het algemeen een betrouwbare auto. De belangrijkste factor is goed onderhoud: controleer dus de onderhoudsgeschiedenis. Je kunt meer informatie over alle Golf-generaties in onze koopwijzer vinden.

