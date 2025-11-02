Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: beruchte BMW met middenmotor

Achterwielaandrijving en een motor in de neus is het gebruikelijke succesrecept van BMW, maar de BMW M1 wijkt hier volledig van af. In 1979 presenteerden de Duitsers een supercar met middenmotor, ontwikkeld voor de racerij en tegenwoordig een hyperzeldzame occasion.

Eind jaren zeventig moest BMW vierhonderd straatversies van zijn raceauto voor groep 4 verkopen, om in de competitie mee te mogen doen. Dat aantal homologatiemodellen wist de fabriek in 1978 niet te halen. Toch stond datzelfde jaar de eerste BMW M1 op de autoshow van Parijs. Deze occasion is tot op de dag van vandaag de enige BMW met het motorblok achter de bestuurder.

Beperkte oplage van de BMW M1

De BMW M1 kreeg een 3,5-liter zescilinder-middenmotor met 277 pk, goed voor een topsnelheid van 262 km/u. De achterwielaangedreven occasion woog slechts 1.300 kilo en bood een rauwe, pure rijbeleving die zelfs moderne sportwagens moeite kost te evenaren.

BMW Motorsport-directeur Jochen Neerpasch wilde het potentieel van de BMW M1 niet onbenut laten en daarom startte hij het M1 Procar Championship. In deze raceklasse streden Formule 1-coureurs tegen elkaar in identieke M1’s. Het leverde spectaculaire races op, maar ook dat avontuur duurde slechts twee seizoenen. Uiteindelijk werden er slechts 453 exemplaren van de occasion gebouwd, waaronder twintig raceversies. De prijs hielp niet mee om de verkopen op te stuwen: met 100.000 Duitse mark was hij ongeveer 50 procent duurder dan een Porsche 911 Turbo.

Aandachtspunten bij aankoop van een occasion

Wie overweegt een BMW M1 aan te schaffen, betreedt het terrein van de verzamelaarsauto’s. Onderdelenvoorziening is beperkt en onderhoud vraagt om specialisten met kennis van de M88-motor. Controleer vooral de staat van de injectie en ontsteking, het koelsysteem en de koppeling. Roestvorming is zeldzaam door het polyester koetswerk van de occasion, maar de stalen dragende structuur eronder verdient inspectie, net als de ophanging en fusees.

De BMW M1 als verzamelobject

De BMW M1 werd nooit een verkoopsucces, maar juist zijn exclusiviteit en unieke techniek maken hem vandaag de dag tot een van de meest begeerde BMW’s ooit. Er staat op dit moment maar eentje te koop op gaspedaal.nl: een prachtige Inka Orange occasion uit 1980. Dit model staat te koop in het Gelderse Brummen en kost 599.500 euro. Daarvoor krijg je een puntgaaf model, die als nummer drie van de productielijn kwam.

