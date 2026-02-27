Deel dit: Share App Mail Tweet

Luxe Bentley-concurrent kost nu door giga-afschrijving 20.000 euro

De Volkswagen Phaeton is een luxe auto die nu verrassend betaalbaar is als occasion. Voor 20.000 rij je nu al rond als een CEO.

De Phaeton is een van de prestigeprojecten van voormalig topman Ferdinand Piëch – net als bijvoorbeeld de XL1. Hoewel de Volkswagen-baas overtuigt dit model ‘de beste auto ooit gemaakt’ noemde, bleven de verkoopcijfer achter.

De Volkswagen Phaeton is veel luxe voor je geld

Bij de Volkswagen Phaeton krijg je veel waar voor je geld nu ze veel afgeschreven zijn. Ooit kostte de luxeauto zo’n 200.000 euro.

De materialen en afwerking zijn van topklasse en de lange optielijst van de Volkswagen Phaeton vermeldt verschillende soorten leer en hout, alcantara hemelbekleding. Verder was er keuze uit ware zetels verwarming, koeling en massagefuncties.

Technisch is de Volkswagen Phaeton minstens zo interessant. De meeste modellen hadden vierwielaandrijving, een Tiptronic-zestrapsautomaat en een V6 of V8, maar meer bijzondere motorblokken zijn ook geleverd. Volkswagen had ook de V10 TDI en zelfs een W12 met 450 pk in het aanbod. Die W12 ligt ook in de Bentley Flying Spur.

Aandachtspunten van deze occasion

Controleer of de occasion op een vlakke ondergrond recht staat. Als de Volkswagen Phaeton scheef staat of ingezakt is, wijst dat meestal op (dure) problemen met de luchtvering. Meer aandachtspunten vind je in onze koopwijzer.

De diesel-V10 en W12 zijn bijzondere, krachtige motorblokken, maar duur in het onderhoud. Door de beperkte ruimte onder de motorkap lopen arbeidskosten snel op. Bijna alle motoropties hebben een distributieketting, behalve de 4.2 V8 en 5.0 V10 TDI. Luister bij deze modellen tijdens het starten naar ratelgeluiden. Dit soort geluiden wijzen op slijtage van de ketting of de spanners.

Zoveel kost een occasion

De Volkswagen Phaeton is een exclusieve tweedehandsauto, zeker als hij een W12 heeft. In totaal staan er 17 exemplaren te koop, waarvan je de goedkoopste al voor 2.500 euro hebt. De allerduurste kost 19.999 euro. Een W12-versie is een stuk zeldzamer, want er wordt momenteel maar eentje aangeboden.

De blauwe auto op de foto’s wordt in het Zeeuwse Heinkenszand aangeboden en heeft 93.508 kilometer op de teller. Hij is geïmporteerd vanuit Zwitserland en volgens de advertentie heeft de occasion uit 2002 een volledige onderhoudsgeschiedenis. De Volkswagen Phaeton op de foto’s kost 19.995 euro. Dat betekent dat hij de op een na duurste Phaeton is. Wie hem zakelijk als youngtimer rijdt, kan de btw terugvragen bij de Belastingdienst. Overigens is de youngtimerregeling flink op de schop gegaan.