Deze occasion met atmosferische V8 produceert bijna 500 pk

Je zoekt een sportieve occasion, maar ook eentje die luxe, betrouwbaarheid en karakter biedt. Een verrassende, maar toch logische keuze is de Lexus RC F: een zeldzame Japanse coupé met een atmosferische V8.

De zoektocht naar een serieuze sportcoupé brengt je al snel bij de gebruikelijke Duitsers, maar de Lexus RC F biedt vergelijkbare prestaties en bouwkwaliteit. De techniek is solide en krachtig, de styling is uniek en opvallend. Daarnaast is de RC F zeer exclusief; in Nederland zijn er destijds maar weinig nieuw verkocht.

Lexus RC F: V8-kracht met Japanse verfijning

De Lexus RC F verscheen in 2014 als sportieve topversie van de RC-coupé. Onder de motorkap van de occasion ligt een atmosferische 5,0-liter V8 met 477 pk, gekoppeld aan een achttraps automaat en achterwielaandrijving. De standaardsprint doet deze auto in 4,5 seconden en zijn topsnelheid ligt op 270 km/h.

Het onderstel van de occasion is strak zonder oncomfortabel te zijn en de besturing wekt veel vertrouwen. In de bochten voelt de auto solide en voorspelbaar aan, mede dankzij het sperdifferentieel. Binnenin vind je hoogwaardige materialen, uitstekende sportstoelen en een afwerking die typisch Lexus is: ingetogen en van uitzonderlijk hoge kwaliteit.

De betrouwbaarheid van de Lexus RC F

Waar veel sportieve coupés duur onderhoud vergen, staat de Lexus RC F bekend als opmerkelijk betrouwbaar. De atmosferische V8 is vrijwel onverwoestbaar, mits het onderhoud goed is bijgehouden. Let bij aankoop op de remmen en banden, die slijten sneller door het hoge vermogen van de occasion.

Controleer verder bij een testrit of de transmissie van de occasion soepel schakelt. De automatische transmissie van de Lexus RC F is niet per se een zwak punt, maar wel zeer gevoelig voor nette behandeling. Een sluitende onderhoudshistorie helpt je om de staat van de occasion verder in te schatten.

Deze occasion

Op dit moment staat er maar één occasion te koop op gaspedaal.nl. De oranje Lexus RC F kost 62.960 euro en staat bij een bedrijf in het Noord-Brabantse Oisterwijk. De auto komt uit 2016 en heeft 49.377 kilometers op zijn teller. De Lexus is een Luxury-edition en heeft een sportuitlaat. Daarnaast valt de auto nog tot volgend jaar september onder de Lexus-onderhoudsgarantie. De catalogusprijs bedroeg 137.588 euro.

