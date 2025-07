Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion met 750 pk voor minder dan driekwart ton

De zevende generatie Dodge Charger geeft weer precies wat mensen die zo’n occasion willen kopen willen: brute kracht in een onsubtiel pakket.

Een schreeuwerige sportsedan is niet het enige wat de Dodge Charger is. Daarentegen is dat juist wel datgene wat dit statement op vier wielen juist zo leuk maakt.

Techniek van de Dodge Charger

De Dodge Charger doet praktisch niet aan kleine motoropties. Er is wel een atmosferische 3,6-liter V6 met 296 pk, maar daarboven heb je alleen maar de machtige V8. Zo heeft de R/T een atmosferische 5,7-liter versie met 370 pk en de SRT8 een atmosferische 6,4-liter variant met 477 of 492 pk.

De SRT Hellcat doet hier een schepje bovenop met een 6,2-liter krachtbron met mechanische compressor (goed voor 717 pk). Koning van de rots is de SRT Hellcat Redeye, die 808 pk uit hetzelfde motorblok haalt.

Standaard heeft de Dodge Charger achterwielaandrijving, maar de V6 en 5,7-liter V8 kwamen tegen meerprijs met variabele vierwielaandrijving. Dat betekent dat de vooras pas bijspringt als de occasion tractie dreigt te verliezen. Schakelen gebeurt aanvankelijk met een vijftrapsautomaat, maar daar komt later een achttrapsautomaat voor in de plaats. De Hellcat heeft een inwendig versterkte variant van deze achttraps automaat.

Aandachtspunten van een Dodge Charger-occasion

Check van tevoren de algemene staat van de occasion, want hij is mogelijk slecht onderhouden of er is te hard mee gereden. Dat zorgt soms voor uiteenlopende problemen. Van versleten nokkenassen, klepstoters en injectoren tot motorschade. Versleten motorsteunen zijn een ander aandachtspunt.

De AWD-modellen zijn verder heel zeldzaam en kunnen mogelijke slijtage aan de aandrijfassen en de verdeelbak hebben. Dus als je onder de auto kunt kijken is dat een must. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Dodge Charger schreven.

Dan nog een ander puntje bij occasions. Check van tevoren bij het RDW of de door jou gekozen Dodge Charger onder de volgende terugroepactie valt:

“Blijven werken van de cruise-control. Het voertuig blijft de snelheid of acceleratie handhaven. Het voertuig wordt gestopt door af te remmen en de versnelling in de vrijstand te zetten.

De voertuigeigenaar wordt verzocht de cruise control niet te gebruiken en een afspraak te maken met een merkdealer. Deze zal de softwareversie van de motorregeleenheid controleren en indien nodig updaten.”

Deze specifieke occasion

Van de door ons gekozen generatie Dodge Charger staan er maar twee occasions op gaspedaal.nl. De zwarte die wij kiezen, komt uit 2015 en staat te koop in Eindhoven. Hij is met een prijs van 79.995 euro niet de goedkoopste van het stel, maar voor die 12.000 euro extra krijg je geen 495, maar 750 pk.

Standaard had deze Hellcat-occasion 717 pk, maar er zijn wat kleine extra aanpassingen aan gedaan. Denk hierbij aan de inlaat, uitlaat en een bodykit. Zijn catalogusprijs was 206.354 euro. De kilometerstand bedraagt nu 76.403 kilometer.

