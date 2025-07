Deel dit: Share App Mail Tweet

Nostalgische oldtimer is goed betaalbare occasion

Een geweldige oldtimer van de Franse slag: de Citroën BX is een occasion waar een gigantische aftermarket en gemeenschap voor te vinden is.

De Citroën BX was een daverend verkoopsucces, want er zijn 2,3 miljoen stuks van verkocht. Toch belandde de bolide in de vergetelheid, waarna hij de laatste jaren weer langzaam herontdekt is. Nu zijn de prijzen van occasions daarom nog laag, maar dat is mogelijk in de toekomst anders.

Techniek van de Citroën BX

De Citroën BX beschikt over verschillende viercilindermotoren. De benzinemotoren hebben een enkelvoudige of dubbele carburateur of injectie en vanaf 1987 komen ze zelfs met een katalysator.

Je hebt hier keuze uit een 1,4-liter met 62-72 pk of een 1,6-liter met 74-115 pk. Daarnaast zijn er ook de 1,9-liter met acht kleppen (105-126 pk) en de 1,9-liter met zestien kleppen (148- 160 pk). De zeldzame BX 4TC heeft een 2,2-liter turbomotor, met 203 pk. De 1,8- en 1,9-liter dieselmotoren leveren 60-71 pk zonder turbo en 90 pk met turbo.

De Citroën BX heeft standaard voorwielaandrijving en een handgeschakelde versnellingsbak met vier of vijf verzetten. Vanaf 1985 staat een viertrapsautomaat in de prijslijst en in 1989 verschijnt een uitvoering met vierwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Citroën BX-occasion

Bedenk je altijd dat roest de belangrijkste vijand van deze occasion is. Potentiële pijnpunten zijn de langsdragers achter, de ophangpunten van het achterste subframe, de voorste wielkasten rondom de veerpoten, de deurscharnieren, het plaatwerk rondom de voorruit en de dakstijlen. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Citroën BX schreven.

Een aandachtspunt bij de Citroën BX is olielekkage, wat meestal eenvoudig te verhelpen is. De turbodiesels zijn daarnaast vatbaar voor koppakking- en cilinderkopproblemen. Een algemeen aandachtspunt is de vervangingstermijn van de distributieriem.

Een overdadig tikkende hogedrukpomp is een voorteken van problemen die kunnen variëren van lekkage aan de hogedrukleidingen of de ‘octopus’ (retourstuk) tot veerbollen die onvoldoende druk vasthouden. LHM-olie verversen en veerbollen vullen of vervangen is goedkoop, het retourstuk vervangen is arbeidsintensief en kostbaar, dus controleer grondig wat de oorzaak is.

Deze specifieke occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze handgeschakelde Citroën BX uit 1987. Hij beschikt over het 1,4-liter motorblok met 72 pk. 158.724 kilometer is er op de teller terug te vinden en de verkoopprijs bedraagt 2.995 euro.

De catalogusprijs bedraagt ongeveer 11.016 euro en de auto staat te koop in het Utrechtse Papekop. Oh ja, de kleur staat als blauw in het systeem, maar als onze ogen ons niet bedriegen is de auto zilvergrijs. Misschien even iets om te controleren.

