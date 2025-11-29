Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nostalgische occasion is spotgoedkoop op de kop te tikken, maar je kunt je afvragen of je dat moet willen

Als we Kever zeggen, denk jij hoogstwaarschijnlijk aan de klassieke luchtgekoelde auto uit de jaren veertig tot en met de jaren tachtig. De Volkswagen New Beetle is een heel stuk moderner en wordt daardoor vaak als een vreemde eend in de bijt gezien. De occasion combineert retrocharme met hedendaagse techniek en oogt onmiskenbaar speels.

Net als zijn iconische voorganger heeft de Volkswagen New Beetle een rond silhouet en herkenbare wielkastranden, maar dan op basis van de techniek van de toenmalige Golf IV. Onderhuids is deze nieuwere kever minder eigenzinnig dan het origineel: de occasion kreeg voorwielaandrijving, watergekoelde motoren en een compleet andere technische basis.

Volkswagen New Beetle

Voorin onder de motorkap tref je motoren die uiteenlopen van een bescheiden 1,4-liter viercilinder tot een flinke 3,2-liter VR6, in de zeldzame Kever RSI. De zwakste occasions produceren 75 pk, terwijl diezelfde RSI 224 pk tot zijn beschikking heeft. In alle gevallen rijdt deze occasion stabieler en stiller dan de luchtgekoelde klassieker.

(Afbeelding: AutoTrack / Auto Livo) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Livo) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Livo) (Afbeelding: AutoTrack / Auto Livo)

Meestal vind je als transmissie in Volkswagen New Beetle-occasions een handgeschakelde vijf- of zesbak of een zestrapsautomaat. Ook hebben bijna alle varianten voorwielaandrijving, terwijl de RSI beschikt over vierwielaandrijving.

Aandachtspunten bij deze occasion

Helaas is de Volkswagen New Beetle niet vrij van bekende issues, dus controleer bij een proefrit de elektronica en het interieur op slijtage van knoppen en schakelaars. Daarnaast is het verstandig om te letten op eventuele lekkages in de koplampunits of bij de kofferklep. Het panoramische dak van bepaalde uitvoeringen is het controleren waard bij oudere occasions, want deze wil nog weleens lekken.

Prijs van de occasion

Ondanks zijn iconische uitstraling en duidelijke link met de oude Kever is de Volkswagen New Beetle een opvallend betaalbare occasion. Het aanbod op de markt is vrij groot en de prijzen liggen doorgaans laag. Van deze Kever staan er momenteel 202 occasions te koop op gaspedaal.nl. De allergoedkoopste kost 500 euro, heeft 209.000 kilometer op de teller en mist een geldige apk. Nette modellen koop je voor 2.000 tot 12.945 euro.