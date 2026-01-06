Deel dit: Share App Mail Tweet

Nooit meer krabben met deze occasion: spotgoedkope gezinsauto van 2.000 euro heeft voorruitverwarming

Door de kou en sneeuw is de ruit van je auto ’s ochtends bevroren. Daar sta je dan, met koude handen, bevroren voeten en een natte ijskrabber. Tenzij je deze occasion rijdt. Door de voorruitverwarming is het ijs zonder moeite snel ontdooid.

Iedere auto heeft ventilatieroosters bij de ruit, maar dat is niet de voorruitverwarming die we bedoelen. Sommige modellen hebben een extra knop waarmee dunne warmtedraadjes in de voorruit kunnen worden geactiveerd, net als bij veel achterruiten. Zo is in no-time de voorruit van jouw auto ontdooid.

Occasion met voorruitverwarming

Deze voorruitverwarming zie je met name veel bij Ford, maar ook op modellen van andere merken is dit (als optie) geleverd. In dit geval komen we uit bij een Ford Focus.

Hoewel deze auto eruitziet als een simpele Focus, gaat het hier om een rijk aangeklede Titanium. Daarbij is deze occasion uitgerust met de 1.8 Duratec-motor. Deze is betrouwbaarder dan veel EcoBoost-motoren.

2.000 euro voor de gezinsauto

Nadelen kent deze ruime goed rijdende occasion ook. Voor zo weinig geld heb je een iets hogere kilometerstand van 214.000 en het praktijkverbruik is met zo’n 1 op 12 niet het beste in zijn segment. Helemaal niet als je bedenkt dat je hier slechts 125 pk voor terugkrijgt. Maar je bent wel sneller op je werk doordat je niet hoeft te krabben, en dat voor 2.000 euro.