No-nonsense stadsauto is nu betaalbare occasion

Wie een stadsauto zonder te veel franjes wil, heeft keuze genoeg in het B-segment. Je wil natuurlijk wel een comfortabele auto hebben, maar daar niet de hoofdprijs betalen. Deze Skoda Fabia-occasion voldoet aan die eisen.

In 2007 geeft Skoda zijn eerste Fabia een opvolger (modelcode 5J). Dat model wordt tot 2015 gebouwd wordt. Deze nieuwe B-segmenter staat op het platform van de Polo IV, maar is niet identiek. De Skoda Fabia-occasion moet het namelijk meer hebben van zijn ruime interieur, no-nonsense vormgeving en aantrekkelijke prijsstelling.

Skoda Fabia

Ten opzichte van zijn voorganger biedt de Skoda Fabia II meer beenruimte, veel hoofdruimte en dezelfde franjevrije vormgeving. Ook groeit de bagageruimte met 40 liter naar 300 liter. Daarnaast is de onderstelafstemming van de occasion erop gericht om een breed koperspubliek te plezieren.

Wat betreft motoropties heb je ook genoeg keuze bij deze Tsjechische occasion. De Skoda Fabia II heeft namelijk als dieselversie vier motoropties, vanaf een 1,2-liter driecilinder, tot een 1,9-liter viercilinder (70-105 pk). Daarnaast heb je bij de benzinevarianten ook niets te klagen: het aanbod begint hier bij een 1,2-liter driecilinder en loopt op tot een 1,6-liter viercilinder (60-105 pk). De Fabia RS krijgt een 1,4-liter viercilinder, met 180 pk mee. Lees hier de koopwijzer van de Skoda Fabia.

Aandachtspunten van een Skoda Fabia-occasion

Voordat je een Skoda Fabia als occasion koopt zijn er wel wat aandachtspunten om op te letten. Zo zijn bij de benzinemotoren olieverbruik, distributieketting-problemen en turboslijtage (1,2-liter TSI) bekend. Daarnaast heeft de 1,4-liter TSI soms turboproblemen en kunnen de zuigerveren breken. Aandachtspunten bij de diesels zijn de egr-klep, de egr-koeler en roetfiltervervuiling.

De Tiptronic-automaat is degelijk, als de olie tenminste met regelmaat gewisseld is. De DSG-transmissie (uit latere topmodellen) is rijstijl- en onderhoudsgevoeliger. Controleer daarom tijdens een proefrit of de bak soepel en kraakvrij schakelt, want (deel)revisie is duur.

Deze occasion

We hebben deze witte Skoda Fabia uit 2012 in Emmen gevonden. Daar staat de auto met 144.000 kilometer op de teller te koop voor 5.985 euro (catalogusprijs destijds was 15.900 euro). Dat is duurder dan andere Fabia’s op Gaspedaal.nl, maar deze heeft als 1.2 Ambition wat leuke extra opties en minder dan 150.000 kilometer gelopen.