Deze no-nonsense occasion is heerlijk goedkoop en praktisch

Weinig franje, veel praktisch gebruiksgemak, dat is de Skoda Roomster in een notendop. Deze occasion geeft je veel bruikbare auto voor een heel lage prijs.

De Skoda Roomster heeft één generatie gehad, maar heeft tussen 2006 en 2015 laten zien wat een handige no-nonsense auto het eigenlijk is. Hij is ruim genoeg voor je gezin en je kunt de achterbank eruit halen voor meer bagageruimte. Al met al krijg je veel occasion voor weinig geld. De Roomster mag dan al een tijdje niet meer bestaan, maar ook de nieuwste Skoda’s zijn praktisch ontworpen.

Techniek van de Skoda Roomster

De Skoda Roomster is leverbaar met drie- en viercilinder motoren. Van de driecilinders zijn er twee op benzine en twee op diesel. De benzinevarianten zijn een 1,2-liter HTP met 65 tot 69 pk en een 1.2 TSI met 86 tot 105 pk. De dieselversies zijn een 1,2-liter TDI met 75 pk en een 1.4 TDI met 70 tot 80 pk. Benzine-viercilinders zijn de atmosferische 1,4-liter met 86 pk en de 1,6-liter met 105 pk. De dieselvarianten zijn de 1,6-liter met 90 tot 105 pk en de 1,9-liter met 105 pk.

Verder heeft de occasion altijd voorwielaandrijving en een handgeschakelde vijfbak is standaard. De 1,6-liter was tegen meerprijs leverbaar met een zestraps automaat en bij de 1.2 TSI was ook een zeventraps automaat beschikbaar.

Het platform van de Skoda Roomster is opgebouwd uit componenten van de Skoda Fabia/Volkswagen Polo en de Octavia/Golf. In vergelijking met traditionele MPV’s en tot dat soort omgebouwde bestelauto’s rijdt de Skoda duidelijk verfijnder, met een gezinsvriendelijke comfortabele onderstelafstemming. De Scout-versie staat 43 mm hoger op zijn veerpoten.

Aandachtspunten van een Skoda Roomster-occasion

Controleer bij occasions met automaat of de schakelovergangen soepel en kraakvrij verlopen en of de olie volgens interval is ververst. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Skoda Roomster.

Aandachtspunten die je misschien niet zo snel bij een Skoda Roomster ziet, maar die je wel wil weten, zijn bijvoorbeeld dat de 1.2 TSI soms rammelende distributiekettingen en haperende bobines heeft. Pas bij de dieseloccasions op voor EGR-vervuiling.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Skoda Roomster uit 2010 in het Overijsselse Witharen. De occasion heeft het 1.2 TSI-motorblok en is een ‘Dynamic’-uitvoering. Daarnaast is het ook mooi meegenomen dat de volledige onderhoudshistorie aanwezig is en dat de handgeschakelde auto maar 112.331 kilometer op de teller heeft. En wat kost dat allemaal? 4.950 euro! De catalogusprijs was 20.808 euro.