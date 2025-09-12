Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze no-nonsense occasion is goed betaalbaar

De Kia Rio is misschien niet de spannendste in zijn segment, maar blinkt uit op andere vlakken. Als occasion is hij namelijk praktisch, betrouwbaar en voorzien van fijne rijeigenschappen.

De vierde generatie Kia Rio heeft alles wat je van een moderne auto uit het B-segment verwacht. Qua binnenruimte en rijcomfort steekt de strakgelijnde occasion gunstig af tegen zijn belangrijkste concurrenten. Tegenwoordig timmert Kia flink aan de weg met zijn elektrische modellen.

Techniek van de Kia Rio

De Kia Rio heeft voornamelijk benzine-motoropties. Er zijn twee atmosferische viercilinders: de 1,2 liter met 84 pk en de 1,4 liter met 100 pk. Daarnaast is er de 1,0-liter driecilinder turbomotor met 100 tot 120 pk. Deze motoroptie kwam na de facelift in 2020 als een milde hybride. De enige dieseloptie is de 1,4-liter viercilinder met 90 pk.

De voorste wielen worden altijd aangedreven bij de Kia Rio. Een handgeschakelde vijfversnellingsbak is standaard op de 1,2 liter en de zwakste driecilinder. De sterkste driecilinder en de diesel-occasion kregen standaard een handgeschakelde zesbak. De 1,4-liter benzinemotor is in Nederland alleen met een viertraps automaat geleverd.

Tegen meerprijs was een zeventraps automaat leverbaar op de sterkste driecilinder. Vanaf de facelift heeft ook de lichtste driecilinder standaard een handgeschakelde zesbak.

Aandachtspunten van een Kia Rio-occasion

Check bij een occasion of de verbinding tussen het infotainmentsysteem en de smartphone goed werkt. Dit laat soms namelijk te wensen over. Eerder schreven we al een koopwijzer over de Kia Rio.

Over het algemeen is de Kia Rio een zeer degelijke auto en daarom kijk je vooral naar de uitvoering van de occasion voordat je hem koopt. Zo is het instapmodel ‘EconomyLine’ erg eenvoudig uitgevoerd. Dat merk je niet alleen aan de prijs, maar ook aan details zoals de 15-inch stalen velgen en de handbediende ruiten. Ga dus liever voor een uitgebreidere uitvoering.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze zwarte Kia Rio, uit 2017, in het Noord-Brabantse Raamsdonksveer. De occasion is rijker uitgerust en voorzien van extra’s, omdat het een ‘ComfortPlusLine Navigator’-uitvoering betreft. De auto heeft 188.566 kilometers afgelegd en kost 7.450 euro. De catalogusprijs bedroeg 18.020 euro.

