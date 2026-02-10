Nieuwe en ruime elektrische auto met 707 km actieradius voor 30.000 euro, durf jij het aan?
Ben je op zoek naar een elektrische auto voor minder dan 30.000 euro, heb je een groot gezin en wil je een flinke actieradius? Dan kan het zijn dat je bij deze Fisker Ocean uitkomt. Maar of je die nu als occasion moet willen…
Voor hetzelfde geld ga je op de occasionmarkt niet zo’n grote, mooie en goedrijdende auto vinden met vergelijkbare accu. Tenminste, geen modellen met vergelijkbare kilometerstanden en bouwjaren. Maar er is een reden dat deze occasion zo goedkoop is.
Fisker Ocean voor nog geen 30.000 euro
Nieuw kostte deze Fisker Ocean Extreme met 113 kWh-accupakket meer dan 60.000 euro en nu, na twee jaar en 18.000 kilometer, is hij minder dan de helft waard. Dit komt doordat Fisker failliet is. Dat betekent dat het lastig is om aan nieuwe onderdelen te komen en dat de software van de occasion niet meer van updates wordt voorzien.
Dat laatste punt is erg belangrijk, aangezien de Fisker Ocean tijdens de introductie van de auto in Nederland nog niet helemaal af was. Hoe dat zit, vertellen we je in bovenstaande video, opgenomen net voor het faillissement van het merk.
Kopen als occasion
Ga je voor een Fisker Ocean als occasion, dan moet je dus geen schade rijden. Daarbij kun je in geval van storingen of andere problemen niet naar de dealer en een andere garage zal het niet altijd lukken om alles op te lossen. Gelukkig zijn er inmiddels wel kopers die zich verenigd hebben in verschillende groepen, met name in Amerika. Liefhebbers zorgen voor een eigen onderdelenstroom en schrijven zelfs software. Gaaf voor een kleine groep knappe koppen, maar het is bepaald geen zorgeloze auto.
Ben je een ICT’er met een flinke portemonnee en kun je de software kraken en onderhouden? Dan is deze occasion wellicht een leuk project om rijdend te houden. Hij is voor zijn accupakket, afmetingen en uiterlijk erg goedkoop. Daarbij rijd je in iets heel unieks. Voor eenieder die een betrouwbare elektrische auto zoekt, is de Fisker Ocean geen slimme keuze.
