Nieuwe Defender onbetaalbaar? Overweeg deze offroad-occasion

Als PHEV koop je een nieuwe Land Rover Defender vanaf iets minder dan een ton. De niet-hybrides gaan daar ver overheen (met deze krankzinnige Octa als toppunt). Een G-klasse met brandstofmotor begint bij twee ton en een nieuwe Land Cruiser komt daar ook in de buurt. Kan het ook goedkoper? Jazeker, als het je puur om offroadcapaciteiten gaat (en je genoegen neemt met een oudere occasion) wel.

In onze Occasion Battle-rubriek hebben we al eerder een stel serieuze terreinwagens uitgelicht. Toen namen de Lada Niva en Suzuki Jimny het tegen elkaar op (die aflevering zie je bovenaan dit artikel). Capabel offroad, maar wat klein van stuk. Wie een enigszins betaalbare terreinwagen van formaat wil, moet onderstaande occasions eens overwegen.

Nissan Patrol als serieuze offroad-occasion

Wie zich geen hagelnieuwe Defender en G-klasse of Land Cruiser kan veroorloven, heeft misschien wel het geld voor een Nissan Patrol-occasion. De Europese markt heeft de terreinauto in 2010 al uitgezwaaid, maar daarbuiten is hij nog steeds erg populair. Het model kent zijn oorsprong begin jaren vijftig en had destijds sterke designtrekjes van de bekende Willy’s Jeep. Hmm, waar hebben we dat eerder gezien?

Op de tweedehandsmarkt vind je vooral modellen van de vijfde generatie, de laatste die hier nog is geleverd. Hoewel zescilinders en benzinemotoren elders ook tot het gamma behoorden, had je bij ons geen keuze. Voorin lag altijd een 3,0-liter turboviercilinder dieselmotor. Goed voor 160 pk en 380 Nm. Met een 0 tot 100-tijd vergt deze occasion enig geduld. Het is dan ook geen Arabisch volbloed, maar een Belgisch trekpaard. Hij mag tot wel 3.500 kilogram trekken. Kijk, daar heb je wat aan.

Goedkoop in aanschaf, maar dan…

Ook staat-ie z’n mannetje in het terrein met vierwielaandrijving, starre assen en een lage gearing-mogelijkheid. Voor wie graag door de blubber banjert of zoekt naar een geschikte overlander klinkt dit allemaal niet verkeerd. Zeker als je op Gaspedaal.nl ziet dat je deze occasions vindt voor 5.000 tot 10.000 euro.

Er zit alleen een heel grote ‘maar’ aan: wegenbelasting. Op geel kenteken mag je voor dit soort zwaargewichten met dieselmotor bijna 1.000 euro per kwartaal aftikken… Autsj! Om die reden zie je vrijwel uitsluitend grijskentekenauto’s te koop staan. Deze kun je als particulier wel kopen, maar dan kun je niet van dezelfde belastingvoordelen genieten. Je betaalt dan dus de volle pond.

Wegenbelastingvrije terreinwagen

Goedkoop een capabele terreinwagen rijden, lijkt er in ons burgerlijke Nederland niet in te zitten. Of wel? Wie genoegen neemt met een veel oudere auto, kan voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Nou ja, tweede rij. Want de wegenbelastingvrije exemplaren zijn zó oud, dat het ontbreekt aan de luxe en comfort die modernere offroaders vaak bieden.

Een auto wordt vrijgesteld van de wegenbelasting wanneer hij veertig jaar oud is. Dat betekent bouwjaar 1985. Let op, kies niet een occasion van ná 1988 met het idee dat-ie over enkele jaren wegenbelastingvrij is. De overheid heeft immers bepaald dat auto’s die na 2028 veertig jaar oud worden, niet meer in aanmerking komen voor de vrijstelling.

Land Rover Defender beter te vinden dan Nissan Patrol

Welke smaken heb je dan? Nou, oudere Nissan Patrols zijn er wel, maar kom je in Nederland niet vaak tegen. Land Cruisers kom je meer tegen, maar ook exemplaren op leeftijd kunnen nog behoorlijk prijzig zijn. Een andere optie is een oude Land Rover Defender. Daar zijn er immers genoeg van gemaakt en kun je als echt offroadliefhebber eigenlijk niet overslaan.

Weet wel dat dit een spartaanse bedoening is. Je zit vrij scheef achter het stuur en comfort is ver te zoeken. Ook hier geldt dat tweedehandsjes soms nog vrij duur kunnen zijn. Goedkopere exemplaren zijn er wel, maar dan zul je zelf geregeld de gereedschapskist erbij moeten pakken om hem werkend te houden.

Betaalbare occasion, maar wel met veel werk

Wees bereid het nodige geld in reparaties te stoppen, om nog te zwijgen over het brandstofverbruik. Op Gaspedaal.nl staan momenteel vijf exemplaren van vóór 1985 te koop. Vier daarvan kosten minder dan 10.000 euro. Die behoeven wel behoorlijk wat werk, want apk-vrij zijn ze voorlopig nog niet.