Deze occasion is best wel nieuw en rijdt heerlijk, maar is hij ook beter dan de goudstandaard van zijn segment?

Je hebt een budget van 10.000 euro en zoekt een nette kleine auto. Geen opvallende auto met grote knalpijp, maar een verzorgde hatchback waarmee je zonder gêne voor de dag kunt komen. Hij moet betrouwbaar en praktisch zijn. Daarnaast wil je natuurlijk dat hij prettig rijdt en van binnen en buiten netjes uitziet. Wij zetten drie van de populairste occasions voor je op een rij.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Nette occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar compacte hatchbacks die er net uitzien en waarmee je zowel op je werk, als bij klanten kunt aankomen. Het budget is maximaal 10.000 euro. Vind je deze Ford Fiesta-occasion niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande donderdag en zaterdag.

Ford Fiesta (2017 – 2023)

De achtste (en laatste) generatie Ford Fiesta blinkt uit in sturen en strak rijden. Hij voelt lichtvoetig aan en geeft meer rijbeleving dan de Polo en Corsa, maar zijn onderstel zorgt voor iets minder comfort. Het ontwerp is tijdloos, waardoor hij er niet alleen mooi uitziet, maar ook luxer oogt. Binnenin is alles logisch ingedeeld en makkelijk te bedienen, maar de materialen voelen soms goedkoop. De zitpositie is goed en de stoelen bieden voldoende steun, ook bij langere ritten.

(Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen) (Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen) (Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen) (Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen)

(Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen) (Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen) (Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen) (Afbeelding: AutoTrack / Van Leeuwen Auto’s Assen)

Voor maximaal 10.000 euro kun je 385 occasions op Gaspedaal.nl vinden en daarmee heeft de Ford Fiesta het grootste tweedehandsaanbod binnen het budget van de drie auto’s. De goedkoopste modellen beginnen bij 4.000 euro en de mooiere modellen kosten minimaal 6.000 euro. Bij een autobedrijf in Assen staat een rode ‘ST-Line’ (2018, 118.500 km) voor 9.998 euro.

Technische aandachtspunten

De distributieriem loopt bij de 1.0 EcoBoost-Fiesta door olie; met de verkeerde olie wil deze riem afbrokkelen en dat kan motorschade van duizenden euro’s veroorzaken. Viercilinder-modellen hebben niet zo’n riem en zijn een stuk betrouwbaarder. Verder moet de transmissie bij een testrit soepel schakelen. Als je bonken of schokken opmerkt is dat waarschijnlijk een teken van slijtage; een transmissierevisie kost gauw meer dan duizend euro. Meer aandachtspunten kun je in de koopwijzer vinden.