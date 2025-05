Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse wegenbelastingvrije sportwagen als occasion nu betaalbaar

Als je een Nederlandse auto wil rijden, dan heb je maar uit weinig merken keuze. Toch vinden we een relatief betaalbare sportwagen van Donkervoort als occasion. Hij is ook nog wegenbelastingvrij.

Donkervoort is een van de weinige Nederlandse fabrikanten. Nieuw zijn sportwagens van het merk erg duur.

Nederlandse sportwagen

We gingen op zoek naar de goedkoopste Donkervoort-occasion van Nederland en kwamen uit bij een S-serie uit 1984. Een échte pure sportwagen die slechts 625 kilogram weegt.

Onder de motorkap ligt dan ook geen zware krachtbron, maar een 2,0-liter viercilinder van Ford die goed is voor 110 pk. Hiermee sprint hij van 0 naar 100 km/h in 6 seconden en de topsnelheid bedraagt 190 km/h.

Hoewel die prestaties niet tegenvallen, gaat het natuurlijk met name om stuurgevoel en rijplezier in deze Nederlandse sportwagen. Door het plaatsen van twee aluminium brandstoftanks voor de achteras moet de balans erg goed zijn. Tevens is door de positie van de benzinetanks achterin nog een redelijke bagageruimte te vinden.

Wegenbelastingvrije occasion

De bijzondere occasion kost 29.900 euro en is voor een Donkervoort erg betaalbaar. Daarbij is hij dus wegenbelastingvrij. De gevonden S8, de goedkoopste van Nederland, heeft minder dan 65.000 kilometer op de teller.

