Nederlandse overheid verkoopt spionnenauto op veiling, hij kan een behoorlijk bedrag opbrengen

De Nederlandse overheid verkoopt een Aston Martin DBS, het model waarmee James Bond pronkte in Casino Royale. Dit is jouw kans om een échte spionnenauto te bezitten.

Het veilen van auto’s werd vroeger afgehandeld door Domeinen Roerende Zaken (DRZ), maar inmiddels worden de auto’s aangeboden via Onlineveilingmeester.nl. Wil je de auto’s bekijken of kopen, dan moet je nog steeds naar DRZ in Soesterberg.

Aston Martin DBS

De Aston Martin DBS is een heerlijke, chique GT, zoals alleen de Britten die kunnen maken. Met een 6,0-liter V12 goed voor 517 pk en 570 Nm koppel is het een droomauto voor velen.

De motor heeft een extra luchtinlaat die boven de 5.500 tpm opent. Dat zorgt niet alleen voor een fantastisch aanzuiggeluid, maar ook voor extra lucht voor de motor. Mede daardoor sprint de GT in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/h en haalt hij een topsnelheid van 320 km/h — ondanks zijn gewicht van bijna 1.700 kg. De cabrio (Volante) is nog eens ruim 100 kg zwaarder.

Om de Britse spionnenauto tot stilstand te brengen, beschikt hij over keramische remschijven. Dat betekent uitstekende remprestaties (als ze warm zijn) én een gewichtsbesparing van 12,5 kg. Let wel: dat is onafgeveerd gewicht, en heeft dus behoorlijke invloed op de rijeigenschappen.

Sportiviteit gaat bij Aston Martin altijd gepaard met klasse. Het interieur is prachtig afgewerkt met leer, alcantara en andere hoogwaardige materialen.

Prijs occasion

Door zijn bijzondere techniek, uitstraling en legendarische spionnenstatus is de Aston Martin DBS ook als occasion prijzig. Hoeveel de DBS uit 2008 met net geen 113.000 kilometer op de teller gaat opbrengen, is nog onbekend, maar we kunnen hem vergelijken met andere exemplaren in Nederland.

De goedkoopste DBS Coupé van deze generatie kost in Nederland net geen 130.000 euro. Die auto heeft wel zo’n 90.000 kilometer minder gereden en is twee jaar jonger.

Desondanks zal het exemplaar van de overheid ongetwijfeld nog flink wat geld opleveren — hij ziet er immers nog erg goed uit.