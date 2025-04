Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt oude politieauto’s, maar of je die wil…

Bij Domeinen Roerende Zaken worden doorgaans in beslag genomen auto’s verkocht, maar soms duiken er ook ex-overheidsauto’s op. Zo staan er nu oude politieauto’s te koop, maar of je die wilt hebben…

Via de site Domeinen Roerende Zaken kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Oude politieauto’s te koop

Op de site van de overheid staat een flink aantal witte Volkswagen Tourans te koop voorzien van blauwe kentekenplaten. In de grille zijn de gaten van de blauwe lichten nog te zien en bij sommige exemplaren zit het stickerresidu nog op de lak.

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

(Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken) (Afbeelding: Domeinen Roerende Zaken)

Waarom zou je de oude politieauto’s niet willen? Ze hebben immers een vrij degelijke 2,0-liter dieselmotor en je kunt ze ongetwijfeld voor een prikkie kopen. Dat heeft niet enkel te maken met de kilometerstand die bij alle exemplaren 300.000 kilometer of meer, maar met name de staat waarin de trouwe dieseltjes verkeren.

Waarom je de occasion niet wilt

Ze hebben allemaal wel ergens schade, de ene erger dan de ander. Daarbij hebben ze allemaal lange tijd roerloos ergens gestaan. Niet alleen hebben algen geprobeerd de auto langzaam maar zeker groen te maken, ook het interieur kent meer schimmelgroei dan in het gemiddelde petrischaaltje. Nee, de rand om het stuurwiel is geen hoes maar schimmel. Ook de apk van iedere aangeboden ex-politieauto is verlopen.