Deel dit: Share App Mail Tweet

Betaalbare Nederlandse klassieker is wegenbelastingvrij en kan in zijn achteruit prima de snelweg op

De Daf 66 Marathon is een uniek stukje Nederlandse autogeschiedenis. Als occasion is hij zeldzaam, maar dat maakt hij goed met bijzondere techniek.

In de jaren zestig wilde Daf laten zien dat zijn compacte modellen ook sportief konden zijn. Daarom nam het merk deel aan verschillende races, zoals de Londen-Sydney Marathon. Ter ere hiervan kreeg de 55 de naam van die race en zijn opvolger verscheen in de jaren zeventig als 66 Marathon. In de bovenstaande video rijdt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst met een coupé, maar zulke exemplaren staan niet te koop. Wel kun je andere carrosserievormen als occasion vinden.

Dit maakt de Daf 66 Marathon bijzonder

Deze Daf 66 Marathon beschikt over een 1,1-liter viercilinder van Renault. Die motor leverde 60 pk en werkte samen met de bekende Variomatic-automaat. Dat systeem werkt met riemen en poelies in plaats van vaste versnellingen. Daardoor haalt de occasion zowel vooruit als achteruit een topsnelheid van 145 km/h.

Ondanks zijn bescheiden vermogen reed de Daf 66 Marathon levendig. Niet alleen het lage gewicht (850 kilogram) speelde daarbij een rol, maar ook de gewichtsverdeling. De occasion kreeg namelijk het motorblok in zijn neus en de transmissie tegen de achteras.

De Daf 66 Marathon onderscheidt zich verder van de reguliere versie met sportieve details. Denk aan speciale striping, andere wielen en een sportiever interieur. In die periode probeerde het merk een jonger publiek aan te spreken en dat lukte maar gedeeltelijk. Dankzij de eenvoudige transmissie viel de occasion vooral in de smaak bij vrouwen en senioren.

Dit betaal je voor deze occasion

Als je een Daf 66 Marathon wil, kun je kiezen uit twee occasions. Helaas staat er geen coupé te koop, maar wel een nette sedan en een stationwagen. Wij kozen voor de gele sedan uit 1973. Dit exemplaar staat in het Zuid-Hollandse Oud-Beijerland te koop voor 13.500 euro. Dat is best een stevig bedrag, maar de auto heeft maar 17.745 kilometer op de teller en lijkt op de foto’s zeer goed onderhouden te zijn.

Let hierop bij een Daf 66 Marathon als occasion

Zoals bij veel auto’s uit de jaren zeventig is roest de grootste vijand van de Daf 66 Marathon. Controleer daarom extra goed rond de wielkasten, dorpels en bodemplaten. Ook de aandrijfriemen van de automaat vragen onderhoud, al blijft de techniek relatief eenvoudig. De basisconstructie van deze occasion is degelijk, zolang het onderhoud netjes en op tijd is uitgevoerd. Een sluitende onderhoudshistorie helpt om te bepalen of dit het geval is.