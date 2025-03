Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse Bugatti-occasion is oud-huurauto met flinke km-stand

Op dit moment staat slechts één Bugatti Veyron-occasion te koop in ons land. Het betreft een witte Veyron uit 2009 die vorig jaar naar Nederland is verhuisd. Hier heeft de hypercar een tijdje dienst gedaan als huurauto.

Ja, dat lees je goed. Deze Bugatti was een huurauto. Weer eens wat anders dan een witte Ford Focus. De occasion heeft een relatief hoge kilometerstand, al zie je dat niet aan het prijskaartje af. Of-ie deze tellerstand te danken heeft aan zijn carrière als rental, is maar de vraag. Er zijn immers maar weinigen die het extreme huurtarief kunnen ophoesten.

Bugatti Veyron als huurauto

Hoewel de hypercar nu aangeboden wordt als occasion bij Bugatti Rotterdam, lijk je de auto bij supercarverhuurder Buena Vida in Maassluis nog altijd te kunnen huren. Maar zoals gezegd, zijn de prijzen niet mals.

Beschrijving Prijs Prijs per uur

Kilometervrij € 2.000,- Prijs per dag (10:00 tot 18:00)

Inclusief 250 kilometer vrij € 10.000,- Prijs per dag (10:00 tot 0:00)

Inclusief 250 kilometer vrij € 15.000,- Prijs per dag (24 uur)

Kilometervrij € 20.000,- Prijs per weekend

Kilometervrij, van vrijdag 10:00 tot zondag 18:00 € 30.000,- Borgsom

Alleen verplicht bij zelfstandig rijden € 10.000,- Borgsom 24 uur of langer

Alleen verplicht bij zelfstandig rijden € 25.000,- Meerprijs per kilometer

Alleen bij overschrijding van contract € 20,- Verzekering

Vanaf 25 jaar (per etmaal) € 500,- Verzekering

Vanaf 25 jaar + EU-dekking voor buitenland (per etmaal) € 1.000,- Huurtarief Bugatti Veyron.

De immense huurtarieven worden ongetwijfeld niet alleen gehanteerd vanwege zijn exclusiviteit of omdat de 1.001 pk sterke W16 achterin en topsnelheid boven de 400 km/h een risicootje met zich meebrengen, maar vooral vanwege de hoge afschrijving.

Bij de dergelijke dergelijke hypercars kan het verschil tussen 10.000 en 20.000 kilometer op de klok namelijk van groot belang zijn bij het bepalen van de waarde.

Relatief hoge kilometerstand

Deze Nederlandse Bugatti Veyron heeft al meer dan 34.000 kilometer gereden. Klinkt als weinig, maar voor een hypercar is het aardig wat. Wij hebben in binnen- én buitenland dan ook geen enkele Veyron-occasion kunnen vinden met een hogere kilometerstand.

(Afbeelding: Bugatti Rotterdam) (Afbeelding: Bugatti Rotterdam)

Desondanks hangt er een behoorlijk prijskaartje aan de witte Veyron. De verkopende partij wil er namelijk 2.250.000 euro voor hebben. Oef!

Huidige opvolger heeft 1.800 pk

De Bugatti Veyron werd in 2016 opgevolgd door de Chiron (die wij ooit 24 uur mochten lenen). Inmiddels is ook zijn opvolger bekend: de Tourbillon. Nog altijd met zestien cilinders, maar nu zonder turbo’s en in V-vorm. Samen met drie elektromotoren levert het summum van de automobiel maar liefst 1.800 pk. Autovisie had de exclusieve kans je deze auto in detail te laten zien. Die video zie je hieronder.