MX-5 te duur? Deze vergeten spotgoedkope occasions zijn sportiever dan je denkt

De bekende leuk sturende cabrio’s als de Mazda MX-5 en Toyota MR2 zijn de afgelopen jaren als occasion flink in prijs gestegen. We gaan op zoek naar vergeten parels, welke weet ons te verrassen. De Ford StreetKa of de Smart Roadster?

De wind speelt door je haar, de zon werpt haar gouden gloed over het wegdek. Met de handen losjes aan het stuur en de geur van vers gemaaid gras in de neus voelt rijden in een cabrio op een zomer – se dag als een omhelzing van het leven zelf.

Spotgoedkoop rijden in een cabrio-occasion

Maar de realiteit laat weinig ruimte voor romantiek: wie sportief cabriorijden wil voor een schappelijke prijs, moet concessies doen. Want voorheen goedkope roadsters, zoals de MX-5, zijn veel duurder geworden. De vraag is: bij welke goedkope cabriolet-occasion wegen de voordelen het meest op tegen de nadelen? En welke maakt een gevoel van jeugdigheid in je los: de Smart Roadster of de Ford StreetKa?

‘Ik neem de Smart Roadster’

“Ik neem de Smart!”, roept collega Coen Grutters vol over – tuiging. Met zijn lichte achterwielaandrijver denkt hij de overwinning al op zak te hebben. Maar ik weet iets wat hij niet weet. Mijn keuze, de StreetKa, is namelijk geen simpele cabrioversie van de reguliere Ka en evenmin te vergelijken met de vele CC-modellen uit de jaren ’00. Ford voorzag hem van grotere draagarmen, waardoor de spoorbreedte 22 millimeter toenam en er meer ruimte ontstond voor negatief camber.

Dit resulteert in een betere stabiliteit en grip in bochten. Het is slechts één van de vele aanpassingen die deze cabrio moeten laten concurreren met auto’s als de Peugeot 206 CC, en misschien zelfs met sportievelingen, zoals de Smart Roadster.

Ford StreetKa is geen normale Ka

Het is bijna onvoorstelbaar dat zowel de Ford SportKa als de StreetKa destijds de harten van journalisten stal, terwijl ze nu tot de koopjeshoek van de websites voor occasions behoren. Onze origineel Nederlandse, grijze StreetKa kost nog geen 3.500 euro. Een Pininfarina-ontwerp met een sportief Ford-onderstel voor zo weinig geld? Die kun je haast niet laten staan. Tenzij we het belangrijkste subjectieve aspect meenemen: het design. ‘Je bent in touch met je feminine side’, grapt Coen.

De Roadster mag dan geen uitgesproken masculiene auto zijn, hij oogt sportiever dan de StreetKa. Zijn wielen staan ver op de hoeken van de koets, hij is lager en heeft een platte neus die je geniepig toelacht. Zijn uiterlijk daagt je uit om met hem aan de haal te gaan; de Ka is daarbij vergeleken slechts een suf muurbloempje. Het motorgeluid van de geblazen driecilinder maakt ook meer indruk dan de atmosferische 1,6-liter van de Ford. Althans, totdat het dak erafgaat.

Is de Smart Roadster wel een echte cabrio-occasion?

De Smart is met zijn kleine stoffen dak en uitneembare balken slechts voor een klein deel open, maar boven de 70 km/h verandert de rijbeleving toch in een turbulente storm. De wind geselt de cabine alsof een zomerse dag zich plots tot een windhoos heeft ontwikkeld. Oorverdovend gesuis maakt een gesprek zo goed als onmogelijk en het gezang van de vogels wordt overstemd door de fluittoon die de wind langs de pootjes van mijn zonnebril componeert. We verlagen het tempo en het scherpe stuurgedrag, stugge onderstel en het nu wel te horen turbogeluid toveren een glimlach op ons gezicht. De lichte koets laat zich gewillig een bocht in smijten.

De rijeigenschappen maken de naam van de occasion waar. Wel laat de gasrespons van de Smart te wensen over. Op het eerste gezicht lijken de beperkte binnenruimte, de minuscule bagageruimte en de plastic afwerking de grootste concessies bij deze 6.650 euro kostende Smart.

Toch valt er goed te leven met zijn gebreken: hoewel het stuurwiel net als bij de Ford niet te verstellen is, kan er een redelijke zitpositie worden gevonden en de frunk biedt een prima oplossing voor de minimale ruimte in de kofferbak. De wat goedkope kunststoffen afwerking biedt daarbij een mooi voordeel: gewichtsbesparing. De grootste tekortkoming van de Smart is de versnellingsbak.

Een druk op de flipper achter het stuur of een duw tegen de pook zorgt voor een trage reactie van de gerobotiseerde handbak en een te lange vermogensonderbreking, met name bij de niet-Brabusmodellen. Gas los, schakelen en weer gasgeven zorgt voor een iets soepeler proces, maar sportief wordt het allerminst. Zonde, want schakelen is één van de belangrijkste contactmomenten met de techniek en essentieel in een model dat de naam ‘Roadster’ draagt.

De Ford StreetKa is sportief

Dat beseften ze bij Ford maar al te goed. De StreetKa heeft niet alleen een trefzekere, snaarstrakke versnellingsbak, maar ook een aluminium pookknop die zijn sportieve ambities onderstreept. Met grotere schijfremmen voor, 30 procent stuggere dempers en veren en een flink dikkere stabilisatorstang en torsieas is het een heerlijke gooi-en-smijtauto.

Het directe stuurhuis biedt meer gevoel dan we vandaag de dag vinden in auto’s met veelbelovende sportlabels. Was de StreetKa vandaag de dag uitgebracht, dan had er ongetwijfeld een ST (Line)-logo op het grilletje gestaan, al zou dat wat te veel eer zijn voor de cabrio.

Want het onderstel is minder sportief dan van de échte ST’s, de zitpositie is een stuk hoger en de 1,6-liter viercilinder levert met 95 pk niet veel vermogen. Wel hangt de krachtbron fel aan het gas. Voor plezier moet gewerkt worden. Het juiste toerental, de goede versnelling en het gaspedaal onderin. De Ford beloont je als hij hardhandig aangepakt wordt.

Een muurbloempje? Dat laat de Ka van de straat zich niet zeggen.

Een muurbloempje? Dat laat de Ka van de straat zich niet zeggen. Stoer, leuk en helemaal niet knullig. Als er hard gewerkt moet worden, is de tweezitter bij de les. Ook het dak openen is even werken. Je moet buiten de auto staan, het afgesloten dakcompartiment elektrisch openen met de sleutel in het contact, dan de haken vooraan de ruit openklikken en het achterste deel, gevolgd door de rest van het dak, handmatig achter de voorstoelen leggen. Het voordeel van dit afgesloten opbergvak is dat de laadruimte van 214 liter te allen tijde genoeg ruimte biedt voor een weekend weg. Tassen passen eenvoudig, want de motor ligt daar waar de aandrijving zit.

