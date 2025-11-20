Deel dit: Share App Mail Tweet

MPV suf? Deze occasion heeft een sportief randje

MPV’s (Multi-Purpose Vehicle) zijn de koningen wat betreft comfort en binnenruimte onder de auto’s. Als je meubilair of veel personen wilt vervoeren ben je bij deze occasions aan het juiste adres. Voor een budget van maximaal 10.000 euro is de keuze groot, maar drie modellen lichten wij voor je uit: de Mercedes-Benz B-klasse, Citroën C4 Picasso en Opel Zafira.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Occasion met veel ruimte voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die comfortabel en ruim zijn. Verder mogen de occasions maximaal 10.000 euro kosten. We trappen af met de Mercedes-Benz B-klasse. Niet helemaal jouw ding? Wacht dan op de kandidaten waaraan we je donderdag en zaterdag voorstellen.

Mercedes-Benz B-klasse (2011 – 2018)

De tweede generatie van de Mercedes-Benz B-klasse oogt zakelijk en degelijk, met een interieur dat duidelijk is gericht op comfort en luxe. De afwerking van de occasion voelt hoogwaardig aan en er zijn fijne materialen gebruikt. De binnenruimte is een stuk minder royaal dan bij sommige concurrenten, maar de stoelen zitten uitstekend en de zithouding is prettig hoog.

De Mercedes-Benz B-klasse blinkt verder uit in rijeigenschappen: de besturing reageert licht en precies, waardoor de auto verrassend wendbaar door bochten stuurt. Voor wie een auto zoekt die solide aanvoelt en net een stukje chiquer is dan gemiddeld, blijft dit een aantrekkelijke keuze. Voor maximaal 10.000 euro staan er 37 occasions te koop op gaspedaal.nl. Wij vonden bijvoorbeeld een grijze B 200 ‘Prestige’ uit 2013 met 183.057 kilometer in Lemmer voor 9.999 euro.

Aandachtspunten bij deze occasion

Bij oudere exemplaren komen roestende remleidingen voor, maar dat probleem kunnen garages vrij snel en betaalbaar verhelpen. De automatische transmissie van de Mercedes-Benz B-klasse vraagt meer aandacht: storingen in de automatische DCT-versnellingsbak leveren soms haperend schakelen of plotselinge schokken op. In sommige gevallen helpt een software-update, in andere situaties volgt een dure revisie. Verder zijn originele Mercedes-onderdelen prijziger dan gemiddeld, dus het is verstandig vooraf goed te kijken naar de onderhoudshistorie. Een auto die keurig dealeronderhouden is, voorkomt onaangename verrassingen achteraf.