MPV van eerste klasse is de perfecte gezins-occasion

Je hebt een flink groot gezin of genoeg vrienden en je wil geen crossover of SUV. Als occasion is het dan de moeite waard om een Ford S-Max te overwegen.

De tweede generatie S-Max sleept de titel ‘Auto van het Jaar 2007’ binnen en met een goede reden. De vijf- of zevenzits MPV heeft overdadig veel ruimte, een vlotte vormgeving en mist geen rijplezier.

Techniek van de Ford S-Max

Bijna alle motorblokken van de Ford S-Max zijn geblazen viercilinders. Benzine-occasions hebben een 1,5-liter, met 160-165 pk, of een 2,0-liter met 240 pk. De diesel-opties hebben een cilinderinhoud van 2,0-liter en een enkele of dubbele turbolader (120-240 pk).

In 2020 komt hier nog een hybride-variant bij, die een atmosferische 2,5-liter verbindt aan een elektromotor. Het systeemvermogen hiervan is 190 pk en het accupakket is 1,1 kWh groot.

De Ford S-Max heeft voorwielaandrijving of vierwielaandrijving, maar die laatste kun je alleen met dieselmotor krijgen. De 1,5-liter heeft een handgeschakelde zesversnellingsbak, die je ook bij de 2,0-liter diesel terug kunt vinden. Dit tweede motorblok kwam ook met een zestraps automaat die op zijn even grote benzine broer verkocht werd. De hybride heeft een CVT-automaat en de latere 2,0-liter EcoBlue-diesel heeft een achttraps automaat.

Aandachtspunten van een Ford S-Max-occasion

Pas bij occasions met handbakken op voor koppelingsslijtage en controleer tijdens een testrit bij de automaten of de bak soepel en zonder bijgeluiden van verzet wisselt. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de S-Max schreven.

De Ford S-Max is een stevige jongen en daardoor kunnen de remschijven en remblokken versneld slijten. Een verder aandachtspunt bij occasions uit 2015-2020 is roestvorming aan de draagarmbouten van de achteras. Hiervoor kwam een terugroepactie en je kunt via de RDW checken of dit uitgevoerd is.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Ford S-Max, uit 2016, in het Noord-Hollandse Alkmaar. De occasion is een handgeschakeld 2,0-liter turbodiesel-model, met 150 pk. De voorwielaangedreven auto heeft 142.070 kilometer gereden en beschikt over een trekhaak.

Daarnaast is het een Titanium-variant, waardoor alles net even ietsje meer luxueus is uitgevoerd. De prijs voor dit alles bedraagt 17.950 euro, terwijl de catalogusprijs 51.189 euro was.