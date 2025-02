Deel dit: Share App Mail Tweet

Mooie liefhebbersauto koop je voor 10.000 euro als occasion

Veel autoliefhebbers vinden het eeuwig zonde, maar het coupémodel sterft uit. Stel, je zit vrijwel altijd alleen in je auto, of met z’n tweeën. Je wilt een mooie, onderscheidende auto van een serieus merk, zo’n sportieve coupé, maar je hebt hooguit tien mille aan budget voor de occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een occasion voor autoliefhebbers van maximaal 10.000 euro. Vind je de Audi TT niets? Wacht dan op de tweedehands auto van aanstaande donderdag en zaterdag.

Audi TT (2006 – 2015)

Je vindt ‘m fantastisch of verschrikkelijk, een middenweg bestaat niet bij de TT. In het tweede geval kun je dit stukje overslaan, in het eerste geval is er niets wat je van deze keuze weerhoudt. Karakteristiek is de TT zéker. Hij rijdt wel lekker sportief en het mooie is dat aandrijfreacties in de aangedreven voorwielen vrijwel niet voorkomen.

De TT is lekker compact, maar door z’n sterk afgeronde vormen wel onoverzichtelijk. De occasion heeft prima stoelen en ruimte genoeg voor twee! Mede door z’n goede stroomlijn rijdt een 2,0 TFSi gemakkelijk 1 op 12. Netjes! Er staat een flink aanbod in het land, maar we kiezen voor de zilvergrijze ‘Pro Line’ (2007, 195.000 km) voor 9.950 euro bij een autobedrijf in Wassenaar.

Hier moet je op letten bij de occasion

Als de motor van de TT niet wil starten, ligt dat vaak aan een kapot hoofdrelais, òf een losse massa-aansluiting onder de linkerkoplamp. De achterklep wordt elektrisch bediend. Hieronder bevindt zich ook de accu. Als die leeg is, gaat de klep niet open, maar hiervoor bestaat een noodgreep. De 1,8 en 2,0 TFSi-motoren verbruiken gemiddeld iets meer olie.

Geen punt, maar regelmatig peilen en bijvullen is wel geboden. Bij de DSG-automaat komen diverse storingen voor. De één is snel te verhelpen, de andere wordt een dure klus. Wil je alles weter over de betrouwbaarheid van een Audi TT als occasion? Bekijk dan hier de koopwijzer.