Moderne Nissan-occasion is verstandige keuze voor 10.000 euro

Op zoek naar een vijfdeurs hatchback voor maximaal 10.000 euro? Dan is deze Nissan Pulsar-occasion een verstandige keuze.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een verstandige vijfdeurs hatchback voor een aanschafprijs van maximaal 10.000 euro. Vind je de Nissan Pulsar-occasion niets? Dan ben je mogelijk geïnteresseerd in de Mazda 3 of Kia Cee’d waaraan we je eerder deze week voorstelden.

Nissan Pulsar (2014 – 2018)

De Pulsar is typisch zo’n auto waarvan objectieve kenners niet snappen waarom dit geen bestseller is geworden. Los van het algehele kwaliteitsniveau heeft hij enkele zeer goede eigenschappen. Eén daarvan is de royale zitruimte achterin. Vier volwassenen passen met alle comfort in de Pulsar. De bagageruimte is met 385 liter inhoud ook de grootste van dit drietal.

Mooi: de Pulsar was één van de eerste auto’s met achteruitrijcamera. De 1,2-liter motor is krachtig en soepel genoeg en haalt met gemak 1 op 16. De Nissan stuurt, schakelt en koppelt erg fijn. Het aanbod occasions is vanzelfsprekend niet enorm, maar we gaan voor deze zilvergrijze, heel complete ‘Connect’ (2015, 107.000 km) voor 9.999 euro bij een autobedrijf in Heerhugowaard.

Aandachtspunten van de Nissan Pulsar

Bij de 1,2 liter DIG-T-motor kan het voorkomen dat de nokkenasverstelling vast gaat zitten. De motor loopt dan vooral bij lagere toerentallen merkbaar niet lekker. Er bestaat een noodgreep om dit even op te lossen, maar de definitieve reparatie moet echt in de garage gebeuren. OK, dat ìs een reparatie, maar dat is ook het enige euvel dat bij de Pulsar wel eens voorkomt.

Welke occasion wordt het?

In vergelijking met de bestsellers in deze klasse zijn dit drie heel sterke aanbiedingen. Er is dus ook geen sprake van een verkeerde keuze. Welke moet het worden? Hm, puur op gevoel zou ik lekker kiezen voor de Nissan Pulsar. Dat is er een om vele jaren plezier van te hebben.