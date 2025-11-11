Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze moderne hatchback is stijlvol, snel en inmiddels betaalbaar

Op zoek naar een vlotte en moderne hatchback voor een niet al te hoge prijs? Overweeg dan deze Mini John Cooper Works-occasion. Een pk-bommetje met flair.

Eerder figureerde een Mini John Cooper Works al in de Occasion Battle, waarin hij het opnam tegen de vaak vergeten Toyota Yaris GRMN. Die video zie je hierboven.

Mini John Cooper Works als moderne hot hatch-occasion

Een Mini Cooper bedoel je? Nee, hoewel de hatchback sinds jaar en dag Cooper wordt genoemd (en Cooper tegenwoordig ook echt de modelnaam is), heet deze hatchback uit 2017 nog simpelweg Mini. Cooper was een uitvoering, maar niet die van deze occasion. Dit is immers de snellere Mini John Cooper Works.

BMW wist begin deze eeuw nieuw leven in Mini te blazen met een geslaagde retrolook (wat ook deze nieuwkomer trouwens erg goed doet). Een tijdloos design, zo is gebleken. Hoewel het lijnenspel de afgelopen jaren maar weinig grote veranderingen heeft ondergaan, is de uitstraling van de immer guitige Mini nog altijd erg geliefd. Een occasion waarmee je voor de dag kunt komen, zeker in dit extra stoeren John Cooper Works-jasje met zijn agressieve bumpers, zwarte accenten en centrale uitlaatpijpen.

Genoeg vermogen

Minpuntje is wel dat het niet de meest praktische auto is. De kofferbak en vooral de ruimte op de tweede zitrij is niet geweldig. Gelukkig maakt-ie een hoop goed met zijn rijbeleving. Mini’s, en dan met name de sportievere uitvoeringen, staan bekend om hun strakke onderstel en leuke stuurgedrag. Het zijn echte gooi- en smijtautootjes.

Onder de kap schuilt een 231 pk sterke 2,0-liter viercilinder. Goed voor een 0 tot 100-tijd van zo’n zes tellen en een topsnelheid van bijna 250 km/h. Niet verkeerd voor zo’n compact autootje. In het geval van deze occasion neemt een zestraps automaat het schakelwerk voor zijn rekening. Mocht je in een sportieve bui zijn, dan vind je gelukkig wel flippers achter het stuur. Een handgeschakelde zesbak is ook te krijgen, maar die zijn lastiger te vinden als occasion.

Aandachtspunten van de Mini John Cooper Works

Corrosie is nauwelijks een probleem bij de Mini van de F56-generatie, ook niet rond de kunststof wielkastranden, die overigens snel grijs of wittig worden. Geen probleem, met het juiste poetsmiddel zijn ze in no time weer zwart te krijgen.

Iets serieuzer is een euvel waarmee alle F56’s te maken krijgen. Op de portieren van de Mini zit namelijk een vrij hard stuk rubber, dat in de deuropening de lak van de carrosserie schuurt, waardoor wel degelijk roest kan ontstaan. Om de plekjes te kunnen zien, moet je het portier openen. Ze zitten boven de deursluiting aan de voet van de B-stijl.

De 2,0-liter turbomotor van de John Cooper Works is betrouwbaar. Bijgeluiden uit de voorwielophanging zijn niet ongewoon en een teken dat de rubbers vervangen moeten worden.

Prijs van deze occasion

De witte Mini John Cooper Works die je in dit artikel ziet, staat in het Noord-Brabantse Goirle te koop. De occasion heeft iets meer dan 169.000 kilometer op de klok en er hangt een prijskaartje aan van 15.950 euro. In 2017 betaalde de eerste eigenaar er nog bijna 50.000 euro voor. De prijzen van deze Mini John Cooper Works-occasions variëren van 13.500 tot zo’n 29.000 euro.