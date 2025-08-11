Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne hatchback is een bijzonder fijn sturende occasion

Als één van de bestverkochte auto’s van Nederland heeft de Ford Fiesta een goede reputatie als fijn sturende compacte hatchback. Daarnaast zorgt deze populariteit voor een aardig occasionaanbod.

De Ford Fiesta gaat al langer mee dan vandaag, want zijn eerste generatie kwam uit in 1976. De achtste generatie is de laatste die deze naam mag dragen, want in 2023 is het moederbedrijf met de productie gestopt. Deze laatste occasiongeneratie is wel het meest volwassen en het grootste van zijn naamgenoten.

Techniek van de Ford Fiesta

Het benzinegamma van deze occasion bestaat uit driecilinders, maar de Ford Fiesta heeft ook een viercilinder dieselmotor. Benzine rijden is mogelijk met een ongeblazen 1,1-liter, die 70 tot 85 pk levert. De geblazen 1,0-liter EcoBoost produceert 100 tot 140 pk. Topmodel Fiesta ST heeft een 1,5-liter met turbolader, die 200 pk levert. De Hybrid rond het benzine-aanbod af. Deze versie heeft het 1,0-liter EcoBoost-motorblok, met 48V mild-hybride techniek, en produceert 125 pk. Dieselen kun je ook met een 1,5-liter, die 85 tot 120 pk levert.

De Ford Fiesta heeft altijd voorwielaandrijving. De 1,1-liter is verbonden met een handgeschakelde vijfbak. Daarnaast kwamen in Nederland de diesel en ST uitsluitend op de markt met een handgeschakelde zesbak. Op de overige motoropties was een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat te krijgen.

Aandachtspunten van een Ford Fiesta-occasion

De automaat moet tijdens een proefrit soepel schakelen en mag niet aarzelen, slippen of haperen. Controleer verder bij je occasion of alle infotainmentfuncties soepel functioneren en of de (draadloze) koppeling met de eigen smartphone goed werkt. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Ford Fiesta schreven.

Een punt wat fijn is om te weten, voordat je een Ford Fiesta koopt: occasions die een driecilindermotor hebben, beschikken soms over een distributieriem die in olie ligt. Deze versie van nokkenasaandrijving is grilliger dan de alternatieve versies, die werken met een distributieketting.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze zwarte Ford Fiesta, uit bouwjaar 2017, in het Overijsselse Losser. De occasion heeft een 140-pk sterk EcoBoost-motorblok en beschikt als ST-line over wat leuke opties. De bolide heeft 113.811 kilometer op de klok staan en de vraagprijs is 9.900 euro. De catalogusprijs bedroeg 21.751 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.