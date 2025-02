Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne Ford is nu compacte, praktische en betrouwbare occasion

Zo’n moderne, compacte SUV is natuurlijk hartstikke praktisch als gezinsauto. Je wilt wel een auto die een beetje smoelt, niet zo’n suffe doos en een merk dat je aanspreekt. Je rijdt veel stadsverkeer en dan is een automaat natuurlijk wel heel fijn. Kan dat voor twintig mille? Zeker, kijk maar naar deze Ford Puma-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte SUV-occasion voor maximaal 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte tweedehands auto van maximaal 20.000 euro. Vind je deze Ford Puma-occasion niets? Wacht dan op de kandidaten waar we je komende donderdag en zaterdag aan voorstellen, of lees eens onze andere occasionartikelen.

Ford Puma (2015 – 2018)

De 1,0-liter driecilinder lijkt best klein, maar de 92 kW-versie is voor het gros van de gebruikers sterk genoeg, ook met de erg fijne automaat. De Puma rijdt als een Ford: een combinatie van comfortabel en sportief, met een prima wegligging, fijne besturing, een genot om te rijden. Vier volwassenen kunnen er nét in zitten.

(Afbeelding: AutoTrack / N. Dingen) (Afbeelding: AutoTrack / N. Dingen) (Afbeelding: AutoTrack / N. Dingen)

(Afbeelding: AutoTrack / N. Dingen) (Afbeelding: AutoTrack / N. Dingen) (Afbeelding: AutoTrack / N. Dingen)

De bediening is handig en overzichtelijk. De bagageruimte bedraagt 456 liter, maar onder de op verschillende manieren te gebruiken vloer zit nog een kunststof bak van 80 liter, mét een afvoer, waarin je vuile spullen kunt schoonspuiten. Een mild-hybrid rijdt 1 op 17 á 18. Bij een autobedrijf in Best vinden we deze grijze ‘Titanium’ met panoramadak (2021, 83.000 km) voor 19.950 euro.

Aandachtspunten van Ford Puma als tweedehands auto

Als het dashboard ‘zwart’ blijft en de motor start niet, dan líjkt dat ernstig, maar het zit ‘m alleen in vervuilde contacten in de zekeringkast. Schoon en droog maken… klaar! Een mild-hybrid die niet start en ook geen ‘READY’ op het dashboard laat zien, wordt veroorzaakt door een losse aansluiting op het accupakket. Dat is inderdaad alleen een kwestie van even vastzetten.

