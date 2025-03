Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne elektrische occasion kost nog een fractie van nieuwprijs

Nederland is kampioen in laadpaalinfrastructuur en mede daardoor lopen we ook voor op het gebied van EV-bezit. Dat begin je als gewone man of vrouw langzaamaan te merken, omdat auto’s als de Volkswagen ID.3 nu interessant beginnen te worden als occasion.

Bij Autovisie houden we de occasionmarkt in de gaten en het einde van leasecontracten zorgt meestal voor de nodige buitenkansjes. Vooral als je geen nieuwprijzen wil betalen en wel EV wil rijden.

Volkswagen ID.3-occasion biedt veel voor weinig

De Volkswagen ID.3 kwam in 2020 op de markt en kreeg in 2024 een flinke update. De occasion die in dit artikel de aandacht krijgt is van de eerste lichting.

Toen hij uitkwam was het aanbod EV’s nog redelijk beperkt en dus waren de prijzen nog hoog. Nu de hatchback flink heeft afgeschreven, lijkt het een goede deal. Maar wat haal je echt in huis?

Best wel veel eigenlijk! De 58 kWh-versie van de Volkswagen ID.3 kwam met 204 pk en een WLTP-range van 434 km. Dat valt in de praktijk natuurlijk wat lager uit, reken in de winter op 278 kilometer en in de zomer op 322 kilometer.

Voor de rest is er een overvloed aan rijhulpsystemen en elektronica in de auto terug te vinden. Ook leuk, sommige modellen hebben een warmtepomp als optie geselecteerd. Die zorgt ervoor dat je batterij met name met lage temperaturen efficiënter werkt, omdat hij dan al op de juiste temperatuur is.

Handig om te benoemen

De hardware van de Volkswagen ID.3 blijkt vrij degelijk, maar software was (en is soms) een zwaktepunt van de occasion. Toen hij net uitkwam kwamen er al snel berichten naar buiten dat er flinke softwarestoringen gebeurde. Die zijn gelukkig ondertussen opgelost.

Waar huidige Volkswagen ID.3-eigenaren rekening mee moeten houden is dat er nog steeds soms kleine software-problemen optreden, maar dat het gros hiervan snel en makkelijk bij een garage te verhelpen zijn.

Je kan hierbij denken aan de 4G-verbinding die maar niet wil werken of dat de occasion ineens stopt met bijladen. Daarnaast is bekend dat de batterijen in de sleutels snel leeg gaan, maar dat is makkelijk op te lossen met een setje Varta-batterijen.

Dit kost Volkswagen ID.3-occasion

Toen de ID.3 gelanceerd werd in Nederland was hij niet aan te slepen, wat gereflecteerd wordt in het feit dat er destijds wachtlijsten voor het model waren. Hierbij kochten de meesten de versie met een 58 kWh-accupakket, wat ook een fijner bereik geeft dan de basisversie met 45 kWh.

Verkoopsite Gaspedaal.nl heeft ruim 700 occasions op de website. Daarbij beginnen de modellen met een 58 kWh-accupakket bij 12.000 euro (op een enkele schadeauto na). We vonden een occasion uit 2020. Deze Volkswagen ID.3 beschikt over het 58 kWh-accupakket en kost na net geen 143.000 kilometer nog maar 15.700 euro. Dit is een fractie van de oorspronkelijke catalogusprijs van 43.675 euro.