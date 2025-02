Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne Audi-occasion is nu een vrij betaalbare elektrische auto

De restwaardes van veel vroege elektrische auto’s lopen hard terug. De – terechte – invoering van wegenbelasting versterkt dit nog eens. Het is altijd goed juist tegen de trend in te denken en voor een acceptabel bedrag nú een flinke elektrische auto te kopen zoals deze Audi e-tron-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Elektrische auto voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar gebruikte elektrische auto’s van maximaal 25.000 euro. Vind je deze Audi e-tron-occasion niets? Kom dan komende donderdag en zaterdag terug. Op die dagen stellen we de andere twee kandidaten aan je voor.

Audi e-tron (2018 – 2023) als gebruikte elektrische auto

Deze e-tron was het eerste elektrische model van Audi, maar hij was zijn vier ringen ten volle waard. Ergonomisch, in ruimte, zitcomfort en met de normale bediening is het een erg fijne auto. Het veercomfort is ook heel prettig en mede daardoor is het een fijne auto op lange ritten. Het is alleen wennen dat de adaptieve cruise control soms onverwacht reageert op snelheidsborden, door hard te remmen of te accelereren!

Gemiddeld verbruikt de e-tron zo’n 25 kWh per 100 kilometer, met als resultaat een actieradius van zo’n 325 km. Bijzonder detail zijn de camera’s die de buitenspiegels vervangen, maar het beeld gaat schuil achter de hand van de bestuurder. Bij een autobedrijf in Roosendaal staat deze grijze ‘Launch edition’ (2019, 91.000 kilometer) voor 24.940 euro.

Aandachtspunten van de Audi e-tron-occasion

De laadkabel blijft bij een Audi wel eens vastzitten. Onder de ‘motorkap’ bevindt zich een noodontgrendeling. Veel vervelender is dat het bij de e-tron nog wel eens voorkomt dat de achterste elektromotor het laat afweten. Vervangen is de enige oplossing en het spreekt voor zich dat dit een kostbare ingreep wordt. De oorzaak van die storing is vooralsnog niet duidelijk.

