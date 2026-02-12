Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor minder dan 7.000 euro heb je een youngtimer-occasion die je zijdezacht over de weg laat glijden

Misschien denk je aan BMW als je de naam XM hoort, maar de Citroën XM er toch echt een stuk eerder. Deze Franse occasion is comfortabel, eigenzinnig en verrassend betaalbaar.

In 1989 werd de Citroën XM geïntroduceerd als opvolger van de CX en viel direct op door zijn scherpe, hoekige design. De wigvorm en grote glaspartij geven de occasion zelfs nu nog een futuristische uitstraling. Maar het meest bijzondere van deze auto kun je in de eerste instantie niet zien.

Comfortabele Fransoos met bijzonder onderstel

Maar maakt deze occasion dan zo bijzonder? De Citroën XM staat bekend om zijn hydropneumatische vering, die heel goed hobbels en oneffenheden uit het wegdek filtert en je een ‘zwevend gevoel’ geeft tijdens het rijden.

Die hydropneumatische vering werkt met een soort bollen. Deze zijn door een membraan gescheiden in twee verschillende kamers. De bovenste kamer is gevuld met stikstof en de onderste kamer met olie. De olie wordt met een plunjer, die met het wielgeleidingsysteem is verbonden, aangestuurd. De bewegingen van de wielen worden via de oliekolom overgebracht op de stikstof.

Tegelijkertijd helt de auto door deze vering minder over in bochten dan je verwacht bij zo’n oude comfortabele occasion. Dat maakt de Citroën XM bijzonder, maar vanwege het speciale systeem ook gevoeliger voor achterstallig onderhoud. De modernere Citroën C6 heeft een soortgelijke vering.

Binnenin draait alles om comfort. De zachte stoelen, veel ruimte en een rustige sfeer nodigen niet uit tot sportief rijden, maar geven je als bestuurder vooral een relaxte rijervaring.

Motoren in de Citroën XM

In de Citroën XM zijn verschillende motoropties geleverd. De benzine-instapmodellen hebben een atmosferische 2,0-liter viercilinder, met 122 tot 135 pk. Hier was ook een geblazen versie van, die 145 of 150 pk produceerde. De atmosferische 3,0-liter V6 was de topmotorisering en leverde 170 tot 200 pk. Dieselen kon ook: dan kreeg je een viercilinder met 83 tot 130 pk.

Een Citroën XM heeft altijd voorwielaandrijving. Verder hebben occasions vaak een handgeschakelde vijfversnellingsbak, maar je kunt ook modellen met viertrapsautomaat vinden. De snelste versie van de XM doet de sprint naar 100 km/h in 8,0 seconden en heeft een topsnelheid van 235 km/h.

Let hierop bij een Citroën XM-occasion

De hydropneumatische vering verdient bij deze occasion de meeste aandacht. Versleten veerbollen of lekkages in het systeem zorgen ervoor dat de vering hard voelt of de Citroën XM scheef staat. Vervanging van de bollen is specialistisch werk, waardoor het vaak duur uitpakt.

Daarnaast hebben de bouwjaren voor 1993 geregeld last van elektronische storingen. Denk aan problemen met ramen, dashboardverlichting of boordcomputer. Controleer dus bij een testrit of al deze zaken goed werken. Ook roest is bij de Citroën XM een punt van aandacht, met name rond de wielkastranden en dorpels. Controleer tot slot goed de onderhoudsgeschiedenis van de occasion, want een sluitende historie voorkomt vaak de grootste zorgen.

Zoveel kost een occasion

De Citroën XM was toentertijd het dure vlaggenschip van Citroën, maar tegenwoordig een goed betaalbare occasion. Er staan momenteel vijftien modellen op verkoopsite Gaspedaal.nl, waarbij de goedkoopste een schamele 1.695 euro kost. Deze benzineversie heeft wel de minste kracht en meer dan drie ton op zijn klok. De allerduurste heeft de topmotorisering en is zelfs verlengd. Die kost 24.950 euro, maar ook deze auto heeft met 358.000 kilometer op de klok een enorme tellerstand.

Wij kozen voor deze groene occasion uit 1993, die in het Zuid-Hollandse Schiedam wordt aangeboden voor 6.500 euro. De Citroën XM in kwestie heeft de V6, maar dan met 170 pk. Verder heeft hij ook gebruikssporen, zoals lak die op een paar plekken zijn beste tijd heeft gehad. Waarom kiezen we dan voor deze auto? Waar bijna alle andere modellen meer dan twee ton op de teller hebben, heeft deze relatief weinig gereden: 113.526 kilometer. Verder heeft hij een trekhaak en krijgt hij een apk bij aflevering.