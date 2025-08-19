Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze middenmotor-occasion is goedkoop en relatief praktisch

De derde generatie Renault Twingo blinkt uit door zijn excentrieke uiterlijk en eigenzinnige opzet. De occasion is alleen niet in elke situatie de beste keuze.

Een A-segmenter met een motorblok bij de achteras gemonteerd en achterwielaandrijving. Door deze opstelling is de derde generatie Renault Twingo de koning van de kleine buitenmaten en grote binnenmaten. De occasion heeft ook een draaicirkel van 8,6 meter.

De techniek van de Renault Twingo

De Renault Twingo beschikt altijd over een driecilinder benzinemotor. De 0,9-liter SCe is atmosferisch en produceert 70 of 75 pk. De 0,9-liter TCe beschikt over een turbolader en levert 90 of 95 pk. In 2016 komt hier de sportieve Twingo GT bij, die 108 pk sterk is.

Aanvankelijk heeft de Renault Twingo een handgeschakelde vijfversnellingsbak en in 2015 komt hier een zestraps automaat bij. Na de facelift van 2019 is die automaat alleen nog te krijgen in combinatie met de turbomotor. Vanwege zijn motorpositie komt deze occasion alleen met achterwielaandrijving.

Aandachtspunten van een Renault Twingo-occasion

Pas op voor occasions met een lage kilometerstand die geen jaarlijks onderhoud hebben gehad. Hier is de kans namelijk groter dat ze soms een tekort aan verse motorolie hebben gehad. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Renault Twingo schreven.

Wat ook mogelijk een reden is om niet voor deze auto te kiezen is dat hij instabiel rijdt op hoge snelheid. Dit komt doordat er geen motorblok in de voorkant ligt om de neus naar beneden te drukken.

Kentekencheck Voor je een auto koopt, is het verstand om een kentekencheck te doen. Zo weet je of de kilometerstand klopt en hoeveel eigenaren een auto heeft gehad.

Verder is er nog een puntje wat niet einde van de wereld is, maar dat wel vervelend kan zijn in een Renault Twingo-occasion: niet elke telefoon kan soepel overweg met het bluetooth-systeem, dus controleer dat van tevoren.

Deze occasion

Wij vonden via gaspedaal.nl deze rode Renault Twingo, uit bouwjaar 2015, in het Overijsselse Staphorst. De occasion is vanwege zijn 0,9-liter turbomotorblok ietsje beter tegen de snelweg opgewassen en kost 5.750 euro. Verder staat de tellerstand op 177.051 kilometer en de catalogusprijs bedroeg 16.970 euro.

