Deze mini-SUV heeft een stoere uitstraling en is als occasion opvallend waardevast

De derde generatie Suzuki Ignis is een eigenzinnige mini-SUV met een hoge instap. Daarnaast heeft de occasion een speels karakter en verrassend volwassen eigenschappen.

In 2016 kwam de nieuwe Suzuki Ignis op de markt. Nog meer dan zijn voorganger is deze occasion een volwaardige micro-SUV, met een avontuurlijke uitstraling. Daarnaast legt de auto een duidelijke focus op efficiëntie en betrouwbaarheid.

Suzuki Ignis is een fijne micro-SUV

Sinds zijn introductie in 2000 kende de Ignis meerdere gedaantes, maar met deze generatie Suzuki Ignis is er nadrukkelijk voor een SUV-achtige vorm gekozen. De 3,7 meter lange carrosserie combineert Range Rover-achtige trekjes aan de voorzijde met verwijzingen naar de Suzuki SC100 GX aan de achterkant. Spatbordverbreders geven de occasion een stoer randje, zonder dat het geheel lomp oogt.

Binnenin kiest de Suzuki Ignis voor eenvoud en functionaliteit. De materialen zijn niet bijzonder, maar de vormgeving is speels en overzichtelijk. Het analoge instrumentarium combineert met een radio/cd-speler of een 7-inch infotainmentscherm met smartphone-koppeling. De hoge zitpositie is een duidelijk pluspunt, al is het stuur van de occasion maar beperkt verstelbaar.

Op motorisch gebied is de Suzuki Ignis een simpele occasion, want er zijn maar twee beschikbare smaken. Er zijn versies met alleen een 1,2-liter viercilinder, die 90 pk produceert. Daarnaast zijn er varianten met hetzelfde motorblok, maar daarbij is een mild-hybridesysteem aan toegevoegd. Later bleef alleen deze laatste motoroptie over, met 83 pk. Voorwielaandrijving is verder standaard, maar je kunt ook auto’s met optionele vierwielaandrijving vinden. Het schakelen gebeurt via een handgeschakelde vijfbak, vijftrapsautomaat of later een traploze cvt-automaat.

Aandachtspunten van een Suzuki Ignis-occasion

Het belangrijkste aandachtspunt van een occasion is de versnellingsbak: schakelt deze netjes, zonder schokken of trillingen? Als de transmissie zich raar gedraagt, kun je te maken hebben met een versleten exemplaar. In dat geval moet de versnellingsbak gereviseerd worden en dat is altijd een dure ingreep. Meer informatie over de Suzuki Ignis kun je in onze koopwijzer vinden.

Wat kost deze auto als occasion?

De Suzuki Ignis is als occasion niet erg goedkoop, maar je weet als koper wel dat je een waardevaste auto in huis haalt. Momenteel kun je op Gaspedaal.nl 664 occasions vinden, voor bedragen tussen 7.450 en 29.950 euro. De goedkoopste auto’s hebben soms twee ton op de teller staan en wat gebruikerssporen. De allerduurste auto’s hebben nog geen 5.000 kilometer gereden en kunnen daarom bijna fabrieksnieuw genoemd worden.