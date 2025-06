Deel dit: Share App Mail Tweet

Met goedkoopste Maybach rijd je zo langs NAVO-blokkades

Door de NAVO-top zijn verschillende wegen in ons land binnenkort geblokkeerd voor de gewone sterveling. Maar wat als je undercover gaat als staatshoofd? Met de goedkoopste Maybach van Nederland kom je misschien wel langs wat blokkades.

Natuurlijk wordt alles rondom de NAVO-top extreem goed beveiligd en waarschijnlijk zul je niet in de buurt komen van de wereldleiders. In deze occasion rijd je in ieder geval als een staatshoofd. Tenminste, als je een chauffeur hebt.

Goedkoopste Maybach van Nederland

Ongetwijfeld worden er tijdens de NAVO-top auto’s van Maybach ingezet. Echter, deze zullen gepantserd zijn. De goedkoopste Mercedes-Maybach van Nederland beschikt niet over deze bescherming, maar is wel een extreem luxe auto.

Om te beginnen is de Maybach bijna 6,2 meter lang en zo’n 2 meter breed. Dit zorgt voor veel binnenruimte waarin een bijzonder interieur is geplaatst. Achterin de auto vind je twee volledig elektrisch verstelbare fauteuils en zaken als een televisieschermpje, een koelkast en een panoramadak dat eruit ziet alsof je bij de lokale Italiaan onder de pergola zit.

Natuurlijk beschikt ook de goedkoopste Maybach van Nederland over luchtvering en een zijdezacht lopende motor. In dit geval ligt er een 5,5-liter V12 onder de kap die tot wel 550 pk en 900 Nm aan koppel levert. Een dorstige krachtcentrale, mede omdat de auto rijklaar meer dan 2.900 kilogram weegt.

Desondanks hoef je niet vaak te tanken. Je kunt namelijk 110 liter benzine meenemen. Overigens sprint de luxeauto nog opvallend vlot van 0 naar 100 km/h: in 5,4 seconden. De topsnelheid van 250 km/h is ook bepaald niet gering.

Dit kost de occasion

De goedkoopste Maybach van Nederland is niet echt goedkoop te noemen. De verkoper vraagt net geen 90.000 euro voor de occasion uit 2003. Hij heeft 172.219 kilometer gereden.