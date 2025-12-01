Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze stille Amerikaanse occasion win jij het van de meeste andere auto’s bij een stoplichtsprint

De Tesla Model 3 combineert een futuristische aandrijflijn met de uitstraling van een nuchtere sportsedan. Als occasion maakt hij elektrisch rijden voor veel mensen mogelijk.

Deze occasion is een voorbeeld van Amerikaanse innovatie, met zijn gestroomlijnde koetswerk en een opvallend groot panoramadak. Onderhuids is de Model 3 meer dan een conventionele vierdeurs: hij kreeg een bijzonder interieur, diverse accupakketten en geavanceerde softwarefuncties (zoals Autopilot) die exclusief zijn voor Tesla’s benadering van elektrisch rijden.

Tesla Model 3

Onder de vloer van de occasion tref je een accupakket aan. Daarnaast vind je een elektromotor op de achteras, of twee motoren bij de vierwielaangedreven- en Performance-uitvoeringen. Het vermogen loopt uiteen van 238 pk tot meer dan 600 pk. Ondanks zijn flinke gewicht voelt de auto direct, stil en verrassend soepel aan.

De snelste Tesla Model 3 sprint in ongeveer drie seconden naar 100 km/h en de topsnelheid ligt meestal begrensd op 250 km/h. De occasions die de naam ‘Performance’ mogen dragen hebben verder sportievere wielen, krachtigere remmen en betere koeling.

Aandachtspunten bij deze Tesla-occasion

Helaas blijken grof afgewerkte kunststofdelen en matige pasvormen geen onbekenden bij vroegere bouwjaren, dus controleer de carrosserienaden en het panoramadak zorgvuldig. Daarnaast is het verstandig om tijdens een testrit te letten op eventuele kraakjes in het onderstel en de werking van het infotainmentsysteem. Zaken als condens in de lampunits zijn bekend. Daarnaast is het ook bekend dat kofferbakrubbers soms niet volledig afsluiten bij de Tesla Model 3. Meer aankoopadvies over de auto kun je in onze koopwijzer vinden.

Prijs van de occasion

De Tesla Model 3 is een zeer populaire auto (geweest) en daarom is het aanbod breed. Op gaspedaal.nl staan er momenteel 538 occasions te koop, dus er is bijna altijd wel een versie die aan je eisen voldoet. Modellen met gebreken of voor de export beginnen qua prijs bij 13.500 euro. Voor mooie modellen betaal je 15.000 tot 54.750 euro.

Wij selecteerden de Performance-uitvoering op de foto’s, die te koop staat in Aalsmeer. Deze rode Tesla Model 3 komt uit 2024 en heeft 534 pk. Zo presteert de Performance tegen een Kia EV6 GT.