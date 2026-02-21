Met deze representatieve auto heb je een no-nonsense occasion, maar pas wel goed op
Je hebt een budget van 10.000 euro en zoekt een nette kleine auto. Geen opvallende auto met grote knalpijp, maar een verzorgde hatchback waarmee je zonder gêne voor de dag kunt komen. Hij moet betrouwbaar en praktisch zijn. Daarnaast wil je natuurlijk dat hij prettig rijdt en van binnen en buiten netjes uitziet. Wij zetten drie van de populairste occasions voor je op een rij.
Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.
Nette occasion voor 10.000 euro
Deze week gaan we op zoek naar compacte hatchbacks die er net uitzien en waarmee je zowel op je werk, als bij klanten kunt aankomen. Het budget is maximaal 10.000 euro. Vind je deze Opel Corsa-occasion niets? Bekijk dan de andere opties van afgelopen dinsdag en aanstaande zaterdag.
Opel Corsa (2019 – heden)
De Opel Corsa moet het vooral van zijn nuchtere karakter hebben. Hij zit comfortabel, als je niet te lang bent. Verder heeft hij een modern ontwerp en een duidelijk instrumentarium. Dat verraad niet dat de occasion onderhuids een Peugeot 208 is, want die heeft een groot scherm. Het onderstel is duidelijk door Opel ontwikkeld: stabiel, voorspelbaar en prettig afgestemd. Hij is dynamischer dan de Polo in standaardvorm, maar zonder sportieve pretenties zoals bij de Fiesta.
Er staan momenteel 57 occasions, voor maximaal 10.000 euro te koop op Gaspedaal.nl. Daarmee heeft de Opel Corsa het kleinste tweedehandsaanbod van deze drie auto’s. De prijzen beginnen bij 6.500 euro, maar voor nette exemplaren moet je doorsparen tot minimaal 8.000 euro. Een bedrijf in Almere heeft een oranje 1.2 voor 9.495 euro (2020, 111.317 km).
Technische aandachtspunten
Net als sommige Fiesta’s hebben de meeste Corsa’s een distributieriem die door de olie loopt en dezelfde problemen heeft. De diesel- en elektrische modellen hebben dit probleem niet en zijn daardoor betrouwbaarder. Let verder op vocht in de kofferbak, want afsluitingsrubbers werken soms slecht; meestal kosten nieuwe rubbers rond de honderd euro.
