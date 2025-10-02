Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze pure raceauto mag je gewoon op de openbare weg

Vind je motorrijden niet leuk, maar wil je wel iets dat heel dicht in de buurt komt? Kijk dan eens naar deze Ariel Atom. Het is een heerlijke pure raceauto waarmee je gewoon de openbare weg op mag.

De eerste Atom kreeg een Rover K-motor, maar als snel werd overgegaan op een van de Honda Civic Type R. Deze occasion heeft geen originele aandrijflijn. Overigens werkt de Britse fabrikant nu ook aan een elektrische auto.

Ariel Atom met superchager

Hoewel er uitvoeringen van de Ariel Atom met supercharger zijn, kwam deze occasion de fabriek uit zonder. Het was een normale 3.5 met 245 pk uit zijn 2,0-liter viercilinder K20-motor. Deze werd door de importeur voorzien van supercharger waardoor hij nu tot 315 pk levert. Dit in combinatie met slechts 600 kg maken het een ultiem circuitwapen.

De occasion beschikt over een sperdifferentieel, Bilstein-dempers en verbeterde remmerij van Alcon. Overigens is er ook een spoiler van een Ariel Atom 3.5R geplaatst.

De occasion

Momenteel staat er een Ariel Atom als occasion te koop in Nederland. De auto komt uit 2012, heeft iets meer dan 30.000 kilometer op de teller staan en kost 69.980 euro.

Rijden met de

Autovisie was eerder op bezoek bij Robert Beukers. Hij heeft een Ariel Atom van de tweede generatie met de Honda-motor zonder supercharger. Hij legt uit waarom deze Britse sportwagen leuker is dan een Porsche of Ferrari. Wil je toch een goedkopere raceauto voor de straat? In deze Occasion Battle gaan we op zoek.