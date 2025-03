Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze open occasion voel je je net Pierce Brosnan

Het is lente, je verlangt naar de zomer. Wat zou een cabrio lekker zijn! Twee zitplaatsen is genoeg, want de kinderen zijn de deur uit, of je hebt ze nog niet. Genieten van elke kilometer… voor twintig mille koop je echt een droom van een occasion!

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Open occasion voor 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabriolet voor 20.000 euro. Misschien ben je geen fan van de BMW Z3 en wil je liever iets nieuwers. Kom dan op donderdag of zaterdag terug, want dan hebben we twee fraaie alternatieve voor je.

BMW Z3 (1996 – 2003)

In je hoofd hoor je steeds Tina Turner: “Goldeneyeyeye!”. Die James Bond-film was de eerste waarin de filmmakers een lucratieve samenwerking hadden met BMW en die eerste was een Z3.

Toen was het model gloednieuw en een bijzondere stap van BMW. Hoewel: rijplezier is wel typisch BMW en dat biedt de Z3 in overvloed. Het uiterlijk is niet ieders smaak. Nou, èn? Als je ‘m wel waardeert is dit een heerlijke ‘rijdersauto’.

Voor twee volwassenen is de Z3 ruim genoeg, de bagageruimte is met 165 liter de grootste van dit drietal. Bij een BMW-specialist in Luttenberg staat een zwarte 1,9 met slechts 40.000 km (1997) voor € 19.950. Dat is binnenkort een klassieker!

Let hierop bij deze occasion

Bij de Z3 zijn een paar kleinigheden bekend, die weleens voorkomen. De brandstofpomp zit in de tank. Als die stopt, houdt de motor ermee op. Meestal is een stevige tik op de goede plek voldoende om ‘m weer aan de gang te krijgen. Het hoofdrelais gaat weleens stuk, dan start de motor niet.

Door lekkende sensoren kan koelvloeistof via elektrische leidingen z’n weg vinden naar een computer. Dat leidt tot diverse elektronische storingen. Het koelvloeistofreservoir kan door ouderdom scheuren, waardoor koelvloeistof verloren gaat, met alle gevolgen van dien.