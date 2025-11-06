Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze occasion heb je een echt statussymbool op je werk

Een luxe sedan hoeft niet per se Duits te zijn. Wie op zoek is naar comfort, stijl of een statussymbool, vindt ook buiten Duitsland aantrekkelijke alternatieven. Wij vergelijken drie van dit soort occasions voor je, met een maximumbudget van 25.000 euro.

Zakelijke occasion voor maximaal 25.000 euro

Jaguar XE (2015 – 2024)

De Jaguar XE is een elegante sportsedan met een scherp randje. Zijn lange neus, lage daklijn en gespierde schouders zijn geïnspireerd door de F-Type en de XF. Binnenin combineert de occasion hoogwaardige materialen met een sportieve zitpositie en een duidelijk gevoel van luxe en klasse.

Als sportsedan is de Jaguar XE goed uitgebalanceerd. Hij heeft uitstraling, exclusiviteit, luxe en rijplezier. Daarbij helpen de soepele viercilinders en de krachtigere zescilinders, gecombineerd met achterwielaandrijving. Er zijn weinig concurrenten die de occasion evenaren, al kenden de eerste bouwjaren enkele kinderziektes die later zijn verholpen.

Voor maximaal 25.000 euro kun je een aardig aantal occasions vinden. Op dit moment staan er namelijk 23 modellen te koop op gaspedaal.nl. De allergoedkoopste kost 8.000 euro, maar is bedoeld voor de export en heeft een hoge tellerstand. Vanaf 20.000 euro vind je een echt nette Jaguar XE-exemplaren, met lage kilometerstanden.

Let hierop bij deze occasion

Bij occasions uit het eerste bouwjaar komen soms storingen in het infotainmentsysteem en kleine afwerkingsfouten voor. Controleer daarom of alle software-updates voor de Jaguar XE zijn uitgevoerd en alle elektronica naar behoren werkt.

Een aarzelende automaat tijdens je testrit duidt vaak op verouderde software; een update lost dit meestal op. Kijk ook naar condensvorming in het derde remlicht van de Jaguar XE, want dit komt vaker voor. Verder is de carrosserie van de occasion opgetrokken uit aluminium; dat betekent dat schadeherstel een klus voor specialisten is.