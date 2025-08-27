Met deze koninklijke Britse occasion tank je voor 90 cent per liter
Lang leve de afschrijving! Want er zijn weinig tweedehands auto’s die hun waarde zo snel verliezen als een Rolls-Royce. En het bijkomende voordeel van deze occasion is dat je hem voor slechts 90 cent per liter voltankt.
Er is natuurlijk een reden waarom oudere Rolls-Royces zo enorm afschrijven. Ze hebben niet de beste reputatie als het aankomt op betrouwbaarheid en wringen hun kopers genadeloos uit met hoge kosten voor brandstof, onderhoud, wegenbelasting en meer.
Luxe-occasion op LPG
Maar toch, wie wat geld over heeft en zichzelf eens wil trakteren, kan natuurlijk de sprong wagen, want de Rolls-Royce Silver Spirit die als occasion te koop staat bij VoordeligeAuto’s.nl is in de afgelopen twee jaar keurig gerestaureerd, is wegenbelastingvrij én loopt op LPG.
Rolls-Royce Silver Spirit
De 5,3 meter lange Silver Spirit werd van 1980 tot en met 1997 gebouwd en vormde de basis voor de Bentley Eight, Mulsanne, Turbo R en Brooklands. De versie met 10 centimeter langere wielbasis heette Silver Spur.
Met deze foto’s verspreidt Rolls-Royce fake news uit de rockwereld
Beide worden aangedreven door de bekende 6,75-liter V8 van Rolls-Royce, die gekoppeld is aan een drietraps automaat.
In het onderstel is techniek van Citroën verwerkt: hydropneumatische vering met niveauregeling. Dat is iets op te letten als je een Silver Spirit of Spur als occasion koopt.
Opvolger Silver Seraph
De Silver Spirit werd opgevolgd door de twaalfcilinder Silver Seraph, die maar in productie bleef van 1998 tot en met 2002. Zustermodel Bentley Arnage – niet met V12, maar met twinturbo V8 – was een heel stuk succesvoller en werd pas in 2009 afgelost.
