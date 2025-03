Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze betrouwbare Japanse occasion hoef je je nooit zorgen te maken

Je hebt een prachtige carrière gehad en bij je laatste functie hoorde een leaseauto. Dat betekent ook dat je na je pensioen weer een eigen auto moet kopen. Je wilt hoog zitten, in elk geval een automaat, 1,5 ton trekgewicht voor je caravan en dat allemaal voor 25 mille. Is een Mazda CX-5-occasion wat voor jou?

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een SUV voor 25.000 euro. Is de Mazda CX-5 niks voor jou? Kijk dan eens naar de Ford Kuga van dinsdag of kom op zaterdagmorgen terug voor onze derde optie.

Mazda CX-5 (2017 – 2021)

In de CX-5 heeft Mazda – ook in andere modellen – hun SkyActiv-techniek toegepast. Dat staat voor een relatief grote motor (2.0), die er niet hard voor hoeft te werken en dáárdoor relatief zuinig is. Gewoon in Nederlands verkeer is een gemiddelde van 1 op 15 gemakkelijk haalbaar.

Los daarvan is de 2.0 mooi soepel en vooral in combinatie met de prima automaat rijdt de CX-5 heel relaxed. De CX-5 mag 1.800 kilo trekken, terwijl hij zelf maar 1.335 kg weegt. De hele afwerking weerspiegelt de kwaliteit waarom Mazda bekend staat.

Er is veel aanbod aan occasions. We kiezen voor de witte (2019, 115.000 km), compleet met leren bekleding, die voor € 24.999 all-in staat bij een autobedrijf in Haps.

Let hierop bij deze occasion

Het wordt bijna saai… ook dit Japanse topproduct is weer uitermate betrouwbaar. Bij de benzineversies is geen enkel euvel bekend dat weleens voorkomt, wat niet wil zeggen dat er helemaal nóóit iets kapot kan gaan.

Zorg gewoon voor tijdig en deskundig onderhoud en de Mazda laat zijn berijder niet in de steek. Dat is toch een fijne gedachte, als je met de caravan erachter ergens door een fraaie, maar verlaten regio op het Franse platteland kruist.