Deel dit: Share App Mail Tweet

Met deze betaalbare powerstation kom je snel op vakantie aan

De Duitse Autobahn is druk tijdens de vakantieperiode, maar er zijn ook zeker stukken waar je lekker door kunt rijden. Tijdens jouw rit naar een vakantie in Oostenrijk of Italië is deze unieke powerstation de ideale vlotte occasion: de Saab 9-3 Turbo X.

Autovisie vergeleek eerder deze Turbo X met een Volvo V70 R. Beide zijn ze Zweeds, krachtig en bieden ze voldoende ruimte voor het hele gezin. In bovenstaande video zie je welke auto er met de winst vandoor gaat.

Saab 9-3 Turbo X

De Saab 9-3 Turbo X levert door zijn geblazen 2,8-liter V6 af fabriek 280 pk. Met een nul-naar-honderd-tijd van 7,5 seconden en een topsnelheid die goed is voor 245 km/h stelt hij op de Duitse Autobahn niet teleur en kom je met deze occasion lekker vlot op je vakantiebestemming aan.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Ligt jouw vakantiehuisje ergens hoog in de bergen en is de weg ernaartoe een onbegaanbaar zandpad? Ook dan heb je aan de Saab 9-3 Turbo X een goede reisgenoot. De occasion heeft namelijk een geavanceerd vierwielaandrijfsysteem dat goed kan helpen op slechte ondergronden.

Nadelen van de occasion

Zo’n superstation heeft natuurlijk ook nadelen. Zo is het verbruik erg hoog, weegt hij bijna 1.700 kg en valt de ruimte op de achterbank behoorlijk tegen. Het is dus een fijne vakantieauto, mits er geen grote pubers meegaan op vakantie.

Aandachtspunten

De General Motors-techniek van de 9-3 is vrij betrouwbaar. Bij het prefacelift-model laat de coating op de dashboardknoppen los. Distributiekettingslijtage is een euvel van de V6 door te lange intervals tussen de oliewissels. Ververs geregeld de olie en gebruik enkel volsynthetische motorolie.

Op fora wordt getipt om de elektrische ruiten, centrale deurvergrendeling, stoelverwarming en versnellingsbak te checken bij een bezichtiging. Mede vanwege het complexe 4WD-systeem is een aankoopkeuring overigens aan te raden. Daarbij is het belangrijk om te weten dat sommige onderdelen van Saab slecht leverbaar zijn of worden.

Saab 9-3 Turbo X als occasion

De unieke occasion kun je in Nederland al vinden vanaf net geen 12.000 euro. Echter, dit is een auto met meer dan 370.000 kilometer op de teller.

We vinden een exemplaar met minder dan 200.000 kilometer ervaring. Deze occasion wordt aangeboden voor net geen 18 mille.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.