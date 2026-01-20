Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 betaalbare stationwagens zijn snel maar vergeten

Een hond, twee kinderen en je vrouw; ze moeten allemaal in jouw auto passen. Maar diep van binnen rij je het liefst een te krappe sportwagen. Gelukkig zijn en betaalbare stationwagens waarmee je snel en sportief kunt rijden.

In bovenstaande video vergelijken we al twee pareltjes in deze klasse. De Alpina B3 en Ford Mondeo ST220 zijn heerlijke stuurmansauto voor het hele gezin.

Vijf snelle maar betaalbare stationwagens als occasion

Maar wat als je deze twee blauwe stations niets vindt? Dan is er nog voldoende keuze. We lichten vijf heerlijke alternatieven uit waarmee je de held bent op een mooie dijkweg, maar ook bij je gezin.

1. Alfa Romeo 156 GTA Sportswagon

De Alfa Romeo 156 GTA heeft de liefhebbersstatus bereikt en dat is te zien aan de prijzen. Voor gebruikte exemplaren wordt inmiddels zonder blikken of blozen 20.000 tot 30.000 euro gevraagd. Daarvoor krijg je dan wel een tijdloos mooie auto met een typisch Italiaans karakter.

Zijn 250 pk sterke 3,2-liter V6 klinkt uitbundig en slingert de relatief lichte 156 in 6,3 seconden naar 100 km/h. Advies: ga voor de handbak en laat de gerobotiseerde Selespeed-transmissie links liggen.

2. MG ZT-T 260

Dit is er eentje voor de spoorzoekers, want we overdrijven niet als we de MG ZT-T 260 de witte raaf onder de witte raven noemen. De performanceversie van de Rover 75 kwam in 2004 op de markt, maar verdween begin 2005 alweer, toen MG Rover failliet ging.

De stationwagen was er met viercilinder (160 pk), met V6 (177 of 190 pk) en met 4,6-liter Ford Mustang-V8 (260 pk). Wat die laatste gebruikt moet kosten, weten we niet, want er staan geen exemplaren te koop, ook in België en Duitsland niet.

3. Opel Vectra OPC Stationwagon

In de categorie ‘o ja, die was er ook’: de Opel Vectra OPC Stationwagon. Het model werd alleen in 2005 en 2006 in Nederland geleverd, dus vind er maar eens een. De OPC heeft een 2,8-liter turbo-V6 onder de kap, met een vermogen van 255 pk en 355 Nm koppel.

Bij het stoplicht laat hij met een 0-100 km/h-tijd van 6,9 seconden menig andere weggebruiker achter zich. Zijn topsnelheid van 254 km/h is ‘on-Opels’. De enige OPC die op het moment van schrijven te koop staat, kost 14.990 euro.

4. Volkswagen Passat W8 Variant

Uit het megalomane tijdperk van Volkswagen, dat onder leiding van Ferdinand Piëch een serieuze concurrent voor Mercedes wilde worden, stamt deze Passat met 4,0-liter W8.

De bijzondere motor produceert 275 pk, waarmee de Variant in 6,8 seconden naar 100 km/h sprint en een top van 250 km/h haalt. Volgens de NEDC verbruikt-ie 1 op 7,6, dus reken in de praktijk op veel meer dorst. Een W8 koop je voor een prikkie (niet doen!) of als 20.000 tot 30.000 euro kostende youngtimer.

5. Volvo V50 T5

Minder exotisch dan sommige stations in deze lijst, maar desalniettemin begeerlijk, is de V50 T5. Voorin klopt het bekende vijfcilinder turbohart van Volvo, met afhankelijk van het bouwjaar 220 of 230 pk. De T5 van na de facelift zit al na 7,2 seconden op 100 km/h.

Een mogelijk nadeel is dat de V50 in vergelijking met andere D-segmenters vrij klein is en daarom minder kofferbakruimte biedt. Er zijn gebruikt meer dan genoeg T5’s te koop. Hun prijzen beginnen bij 3.000 euro en lopen op tot zo’n 15.000 euro.