Met deze 5 cabrio-occasions geniet je goedkoop van de zon

Cabriorijden duur? Zeker niet. Met een beperkt budget kun je al erg leuke occasions vinden. We selecteren er vijf cabrio’s.

Ga je kijken voor een tweedehands cabrio, dan zijn er een aantal zaken waar je goed op moet letten. Deze vind je in onze koopwijzers en aankoopadvies voor cabrio’s.

Vijf goedkope cabrio-occasion

Autovisie reed tijdens de Occasion Battle met een Ford StreetKa en Smart Roadster. In onderstaande video vertellen we je alles over de twee cabrio’s.

Vind je de Ford Streetka en Smart Roadster niets? Dan is er nog voldoende tweedehands keuze.

BMW Z3

Hij is niet zo leuk als de Mazda MX-5, maar biedt wel extreem veel waar voor je geld. De BMW Z3 is een echte roadster en kon zelfs met heerlijke zescilinders worden geleverd. Maar de viercilinders zijn veel goedkoper en worden al aangeboden voor vraagprijzen vanaf 3.000 euro.

De prijzen voor de cabrio-occasion lopen op tot zo’n 60.000 euro voor perfecte M-modellen. Problemen met de softtop, roestvorming en scheurende subframes komen vrij vaak voor. Een goede inspectie is dus essentieel voor aankoop.

Daihatsu Copen

Klein doch opvallend. De Daihatsu Copen is een echte Japanse keicar. Voor de Europese markt kreeg hij later de krachtigere 1,3-liter viercilinder en werd het stuur naar de linkerkant verplaatst. Deze uitvoeringen zijn het prijzigst en worden nu aangeboden voor vraagprijzen vanaf zo’n 9.000 euro.

De prijzen lopen op tot net geen 15 mille. Zoals bij veel oudere (Japanse) auto’s is de roestpreventie van de auto niet zo goed. Daarbij is de 0,7-motor iets minder degelijk gebouwd dan de 1.3.

Mazda MX-5

Of u nu op zoek bent naar een cabrio om rustig mee te rijden of een flink potje mee te sturen, de Mazda MX-5 is voor beide in. De veelzijdige roadster is betrouwbaar en er is voldoende aanbod. Goedkoop waren ze ooit, nu zijn ze als occasion betaalbaar.

De prijzen voor de eerste twee generaties zijn gestegen, maar de derde en zelfs de vierde generatie zijn nu bereikbaar. Iedere generatie MX-5 kun je inmiddels voor minder dan 15.000 euro vinden. Let wel, oudere modellen hebben vaker last van roest.

Renault Wind

Doet u liever rustig aan en is het uiterlijk belangrijker dan sportieve prestaties, kijk dan eens naar de Renault Wind. Deze bijzondere cabrio maakt gebruik van Twingo-techniek en is niet enkel geleverd met de 1,2-liter viercilinder met 100 pk, maar ook met de 133 pk sterke Renault Twingo RS-motor.

Beide motoren zijn altijd gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. De prijzen van de Renault Wind beginnen bij zo’n 4.000 euro. Voor de duurste uitvoering bent u net geen 13 mille kwijt.

Toyota MR2

Achterwielaandrijving, een middenmotor en een grotere degelijkheid dan de Smart. Eigenlijk is de (vooralsnog) laatste generatie van de Toyota MR2 een betere keuze dan de Smart Roadster. De aanschafprijzen van de Japanse cabrio zijn dan ook hoger.

In Nederland kun je een MR2 vinden vanaf net geen 6 mille en de prijzen lopen op tot 15.000 euro voor heel nette exemplaren met weinig kilometers. Met zijn 950 kilogram is het een poor man’s Lotus Elise, zonder aluminium constructie, maar mét een degelijke reputatie.

