Mercedes van Hans uit Winter Vol Liefde nu verrassend betaalbaar als occasion

Die arme Hans. Na een valpartij loopt hij op krukken. Dat komt niet alleen knullig over op de dames die voor het RTL-kijkcijferkanon Winter Vol Liefde naar Noorwegen zijn afgereisd, ook kan hij zelf niet meer in zijn geliefde Mercedes rijden. En dat terwijl de zeventiger er zo trots op is. Begrijpelijk, maar wist je dat zo’n CLA als occasion inmiddels al vrij betaalbaar is?

Om toch van A naar B te komen, is Hans aangewezen op de rijvaardigheden van zijn dates. Tegelijkertijd heeft hij zo zijn eigen maniertjes. Zo spuit hij voor vertrek zijn banden af met spiritus, waarna hij de wielen kort laat spinnen . “Dat is iets Scandinavisch”, legt Hans uit. “Ik heb geen spijkerbanden, dus zo houd ik m’n banden schoon.” Juist ja. Date Thérèse vond het wat vreemd, Yvonne vond het ‘wel stoer’.

De Mercedes-Benz CLA van Hans uit Winter Vol Liefde

Goed, genoeg over Hans en zijn dames, laten we even inzoomen op zijn Mercedes. Het betreft een CLA van de eerste generatie (de nieuwe ziet er immers behoorlijk anders uit én won de titel Auto van het Jaar 2026). Om precies te zijn is het er een van vóór de facelift.

Deze Mercedes-Benz CLA verscheen in 2013 op de markt en werd in 2019 opgevolgd door de tweede generatie. Sinds vorig jaar kennen we de derde generatie, die voor het eerst ook als volledig elektrische auto leverbaar is. Welke motorisering Winter Vol Liefde-ster Hans heeft, kunnen we vanaf de luie bank niet goed zien.

180-uitvoering

Als je voor zo min mogelijk geld dezelfde auto als Hans wil rijden, kom je uit bij de 180-uitvoering. In de laagste prijsregionen tref je ook veel diesels, maar die laten we even buiten beschouwing. Door het Nederlandse belastingklimaat zijn dieselmotoren nog maar voor weinig mensen interessant.

De 180-uitvoering met benzinemotor heeft voorin een 1,6-liter viercilinder met 122 pk. In de meeste gevallen is die gekoppeld aan een zeventraps automaat met dubbele koppeling, maar een handgeschakelde zesbak is desgewenst ook te krijgen. Dat maakt de uitvoering van Hans’ spiritustrucje nog makkelijker. Een kwestie van de koppeling laten schieten en lekker ‘slippen’, zoals Thérèse het noemde.

Zoveel kost de auto als occasion

Maar goed, hoeveel kost zo’n auto als occasion? Nieuw betaalde je voor zo’n CLA zonder opties een kleine 35.000 euro. Prijzen beginnen nu al bij minder dan 10.000 euro. Zoals gezegd worden voor die prijs veel diesels aangeboden, maar er zijn ook voldoende benzinevarianten te vinden. Net zo’n chique Mercedes-Benz rijden als Hans uit Winter Vol Liefde hoeft dus geen fortuin te kosten. Is je zo’n CLA niet decadent genoeg? Overweeg dan deze Duitse luxesedan die inmiddels ook vrij betaalbaar is.