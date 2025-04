Deel dit: Share App Mail Tweet

Megapopulaire SUV is nu spotgoedkope occasion

Je hebt altijd al een auto met hogere instap willen rijden en je budget is maximaal 5.000 euro, wat doe je dan? Eén van de populairste occasions in ons land is de Nissan Qashqai en dit model is misschien een uitkomst.

In 2006 zag de Nissan Qashqai het levenslicht en sindsdien is de SUV niet meer weg te denken van de Nederlandse wegen. Met meer dan 85.000 verkochte auto’s is het occasionaanbod ruim en zeker de eerste generatie (tot 2013) zijn goedkope occasions.

Nissan Qashqai-techniek

Voor de aandrijving heeft de occasion Japanse (benzine) of Franse (diesel) aandrijftechniek. De dieselopties komen namelijk uit de stal van Renault. Er is keuze uit twee atmosferische viercilinder-benzinemotoren, een 1,6-liter (115-117 pk) en een 2,0-liter (tot 140 pk). Diesels hebben een turbolader en zijn de 1,5-liter (106-110 pk) en de 2,0-liter (150 pk). In 2012 verschijnt er een nieuwe 1,6-liter diesel met 130 pk.

De Nissan Qashqai-occasion heeft een handgeschakelde vijf- of zesversnellingsbak. De benzinemotoren zijn verder leverbaar met een CVT-automaat. De 2,0-liter diesel heeft optioneel een zestraps-automaat. Vierwielaandrijving is een optie op de sterkste benzine- en dieselmotor. Onder normale omstandigheden drijft het AWD-systeem alleen de voorwielen aan. Daarentegen leidt het systeem bij gripverlies maximaal de helft van de aandrijfkracht naar de achteras. Lees hier de koopwijzer van de Qashqai als occasion.

Hier let je op bij een Nissan Qashqai-occasion

De Nissan Qashqai was dus een verkoopsucces. Dat betekent dat zijn aandachtspunten bekend zijn. Zo slijt de stoelbekleding sneller en komen gescheurde ashoezen, kapotte of lekkende schokdempers en draagarmslijtage vaker bij occasions voor. Daarnaast laten soms achterklephandgrepen los, maar hier bestaan reparatiesets met sterkere montageclips voor.

Op motorgebied is de Nissan Qashqai een solide occasion, maar bij diesels moet je checken of het vervangingsinterval van de distributieriem is gevolgd. Bij benzinemotoren kunnen verder de lambdasondes opspelen. Schurende bijgeluiden duiden verder op problemen met CVT-automaten. Als de duwband hiervan gaat slippen kun je wegvallende of verminderde aandrijving ervaren.

Deze occasion

Op Gaspedaal.nl staan meer dan 3.000 Qashqai-occasion te koop, waarvan de goedkoopsten (zonder schade) verkopen voor 3.250 euro. Wij gaan voor ietsje duurder met dit donkerblauwe model (uit 2007), met 1,6-liter viercilinder. Voor 4.250 euro heb je deze Nissan Qashqai met 186.438 kilometer op de teller, met wat lichte gebruikerssporen. Met een verbruik van 6.7 L/100 km is dit ook nog eens de zuinigste versie, van zijn bouwjaar.