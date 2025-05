Deel dit: Share App Mail Tweet

Mega populaire crossover is nu betaalbare occasion

Een compacte occasion met hoge instap uitzoeken is soms best moeilijk. Er is namelijk een gigantisch aanbod in dit segment. De populaire Hyundai Kona is niet meer weg te denken uit ons straatbeeld en daarom zeker het overwegen waard.

De Hyundai Kona was de eerste compacte crossover van het merk en is in ons land een daverend verkoopsucces gebleken. Ook als occasion valt de B-segmenter op door zijn uitgesproken vormgeving, bijdetijdse uitrusting en moderne motorengamma.

Hyundai Kona-techniek

Motorisch heeft de Hyundai Kona voor iedereen wel wat. Benzinemotoren zijn de geblazen 1,0-liter driecilinder (met 120 pk) en de geblazen 1,6-liter viercilinder (177 – 198 pk). In 2019 wordt het occasionaanbod aangevuld met een hybride. Deze occasion beschikt over een 1,6-liter viercilinder, een elektromotor en een 1,56 kWh-accupakket (totaal 141 pk).

De Electric is volledig elektrische en heeft een accupakket met een capaciteit van 39 kWh (136 pk, 395 Nm) of 64 kWh (204 pk, 395 Nm). De opgegeven WLTP-actieradius is 289 en 449 kilometer. Later groeit dit tot maximaal 305 en 484 kilometer.

De Hyundai Kona heeft standaard voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving is alleen bij occasions geleverd in combinatie met de sterkste benzinemotor. Deze motoroptie beschikt tevens over een zeventraps automaat, terwijl de hybride een zestraps automaat heeft. De driecilindervariant schakelt met een handgeschakelde zesversnellingsbak.

Aandachtspunten van een Hyundai Kona-occasion

Bij de geblazen 1,6-liter komt soms distributiekettingslijtage voor, maar hier is moeilijk op te controleren bij een testrit. Daarentegen kun je wel makkelijk bij het RDW checken of de HV-batterij van de Electric onder een terugroepactie valt. Het gaat hier om occasions uit 2018 tot 2020, die in Zuid-Korea zijn gebouwd. Lees hier de koopwijzer die we eerder schreven over de Hyundai Kona.

Sommige eigenaren melden problemen met de automatische versnellingsbak. Check daarom bij een occasion of de schakelovergangen slip- en schokvrij verlopen. Periodieke oliewissels verlengen de levensduur van de automaat en de reductiebak van de Electric. Schurende bijgeluiden vanuit de aandrijflijn van de Electric duiden meestal op problemen met de elektromotor en/of reductiebak. Reparatie valt doorgaans onder de EV-fabrieksgarantie van 8 jaar of 160.000 km.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl deze witte Hyundai Kona Electric (uit 2020), in het Noord-Brabantse Schijndel. De occasion heeft het 64 kWh-accupakket en beschikt over 150 KW (201 pk). De auto heeft 162.603 kilometer op de teller en de vraagprijs bedraagt 13.945 euro. De catalogusprijs was 45.610 euro.

