Enorme luxe-SUV van Mercedes is nu een bereikbare occasion

Als je een aardig bedrag voor een offroad-capabele occasion over hebt en niet wil inleveren op luxe, dan hebben wij een suggestie voor je: de Mercedes-Benz GLE. Die is van beide markten thuis.

De derde generatie M-klasse komt in 2011 op de markt en krijgt in 2015 een facelift. Daarbij hoort ook een naamsverandering en zodoende vind je occasions vanaf dat jaar als Mercedes-Benz GLE.

Techniek van de Mercedes-Benz GLE

Het benzineaanbod van de Mercedes-Benz GLE bestaat uit een atmosferische 3,5-liter V6 (252-306 pk) en een 3,0-liter V6 met enkele turbo (272 pk). Deze worden gevolgd door een biturbo 3,0-liter V6 met 333 of 390 pk en een biturbo 4,7-liter V8 met 408 of 455 pk. De ML 63 AMG heeft een biturbo 5,4-liter V8 met 525 pk of 557 pk.

Daarnaast zijn er twee dieselmodellen. Je kunt kiezen uit een 2,1-liter viercilinder, met 204 pk, of een 3,0-liter V6 met 258 pk. De plug-in hybride GLE 500 E heeft een biturbo 3,0-liter V6 en een elektromotor, die samen goed zijn voor 442 pk. De nieuwere AMG-versies 63 en 63 S halen 557 en 585 pk uit een biturbo 5,4-liter V8.

De Mercedes-Benz GLE heeft een zeventraps of negentraps automaat. Met uitzondering van de achterwielaangedreven GLE 250 D is permanente vierwielaandrijving standaard. Daarnaast zijn er ook occasions te vinden met het optionele offroadpakket, met lage gearing en zes verschillende rijprogramma’s.

Aandachtspunten van een Mercedes-Benz GLE-occasion

De V6-modellen hebben soms problemen met NOx-sensoren, de EGR-klep en de verstuivers, maar dat ga je van tevoren niet merken. Wat wel snel opvalt is dat het AdBlue-systeem van de dieseloccasions mogelijk opspeelt. Olieverbruik en turboslijtage zijn een punt van aandacht bij importauto’s. Die hebben soms zware levens gehad. Lees hier de koopwijzer die we eerder over de Mercedes-Benz GLE schreven.

Controleer bij een testrit of de automatische versnellingsbak van de occasion schokvrij schakelt en of de aandrijflijn (differentiëlen, bak, tussenbak) vrij is van olielekkage. Daarnaast mag de vierwielaandrijving geen gekke bijgeluiden maakt. De luchtvering van de Mercedes-Benz GLE is heerlijk als hij werkt, maar bij reparatie kunnen de luchtveren en de compressor zorgen voor gepeperde rekeningen.

Deze occasion

Wij vonden via Gaspedaal.nl een witte Mercedes-Benz GLE 500 E, bouwjaar 2015, in het Limburgse Spaubeek. De occasion is een hybride, wat betekent dat zijn biturbo 3,0-liter V6 aan een elektromotor is gekoppeld. De auto wordt geadverteerd met 334 pk, maar dat is enkel de zescilinder. De verkoper vergeet de elektromotor die het totaalvermogen opkrikt tot 442 pk.

Het vermogen wordt via een automatische zevenbak naar alle vier de wielen gestuurd. De auto heeft 154.333 kilometer op de klok en kost 27.950 euro. Daarbij moet je je bedenken dat de catalogusprijs 99.707 euro bedroeg.

Alternatieve luxe-SUV’s

Is deze Mercedes niet helemaal wat je zoekt? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in de twee luxe-SUV’s die we in onderstaande aflevering van de Occasion Battle hebben getest. Die auto’s hebben allebei een V8!