Meestgezochte droomauto van Nederland blijkt als occasion best bereikbaar, dit kost hij nu

De meeste dromen zijn bedrog, maar misschien kan jouw droomauto toch. Verkoopadvertenties van Lamborghini’s worden het vaakst bekeken in Nederland, maar niet iedere occasion van het exotische Italiaanse merk is onbereikbaar.

Bereikbaar is natuurlijk relatief, maar een Gallardo is al te vinden voor minder dan 100.000 euro. Dat is voor een echte supercar niet veel. In bovenstaande Occasion Battle gaan we op zoek naar bereikbare supercars en vergelijken we de Gallardo met de Nissan GT-R.

Meest gezochte droomauto

Uit cijfers van Marktplaats blijkt dat advertenties van Lamborghini’s het vaakst bekeken worden. Gemiddeld met 2.248 weergaven per auto.

Rang Merk Weergaven per advertentie 1 Lamborghini 2.248 2 Cadillac 2.209 3 Ferrari 1.738 4 Aston Martin 1.398 5 Ford USA 1.350

Overigens worden occasions van Cadillac, Ferrari, Aston Martin en Ford ook veel bekeken. Dit zijn dus ook droomauto’s voor veel Nederlanders.

Lamborghini als occasion

In Nederland is een Lamborghini Gallardo verkrijgbaar vanaf zo’n 100.000 euro. Voor dit geld krijg je een occasion die eruit ziet als een echte supercar en ook nog eens een heerlijk klinkende V10 heeft. Wil je overigens nog budgetvriendelijker een supercar kopen? Dan kun je ook voor een technisch vergelijkbare Audi R8 gaan. Die heeft echter niet dat echte Lamborghini-uiterlijk.

Aandachtspunten van de Lamborghini Gallardo-occasion

Bij de aanschaf van een bereikbare supercar moet je rekening houden met potentieel hoge kosten. Onderdelen van Lamborghini’s zijn duur en de gerobotiseerde handbak kan bovenmatig snel slijten. Dit kan zorgen voor dure reparaties.

Ook is onderhoud bij dit soort auto’s nog belangrijker dan bij een gebruikelijke occasion. Is dat niet het geval, dan kunnen probleempunten als de oliepomp, drijfstanglagers en gaskleppen allemaal tegelijk opspelen. Dit betekent dat je bereikbare supercar ineens niet meer zo bereikbaar is. Wil je jouw droomauto na (tientallen) jaren sparen eindelijk kopen, geef dan het kleine beetje extra geld uit voor een aankoopkeuring. Zo voorkom je ellende in de toekomst.