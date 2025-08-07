Deel dit: Share App Mail Tweet

Meest luxueuze Audi uit de jaren ’90 is nu betaalbare occasion

Klop bij Audi aan voor een hagelnieuwe S8 en je krijgt een rekening van minstens 223.000 euro gepresenteerd. Wie genoegen neemt met een ouder modelletje, kan al voor een fractie van dat bedrag rondrijden in een Audi S8-occasion.

De A8 neemt het als vlaggenschip op tegen modellen als de BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-klasse. De S8 voegt nog een sportief randje toe aan Audi’s ultieme luxesedan. In bovenstaande video neemt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je mee tijdens een proefrit in een gebruikte S8.

V8 met 340 pk

De A8 verscheen in 1994 voor het eerst op de markt, de sportievere S8 kwam twee jaar later Net als de huidige Audi S8 wordt ook deze occasion van de eerste generatie aangedreven door een V8-motor. Anders dan de huidige levert het nineties-model geen 571 pk, maar 340 pk. Nog altijd respectabel. De hoogtijdagen werden echter gevierd door de tweede generatie S8 en zijn waanzinnige V10-motor.

Terug naar de Audi S8-occasion van de eerste generatie, want die brengt ook genoeg bijzonderheden met zich mee. Zo was het de eerste massaproductieauto met een chassis dat volledig uit aluminium is vervaardigd.

Dat bespaarde uiteraard gewicht ten opzichte van een traditioneel chassis. Het was ook nodig, want met een lengte van ruim vijf meter en een vierwielaandrijfsysteem zou het anders een zware jongen zijn geworden. Dankzij het gebruik van aluminium bleef het gewicht beperkt tot een kleine 1.700 kilogram.

Subtiel uiterlijk

De Audi S8 kun je herkennen aan zijn buitenspiegels van gepolijst aluminium, chroomstrips op de zijkant en dubbele uitlaatpijpen. Uiteraard is de S8 ook voorzien van een badge op de voor- en achterkant. Nog een belangrijk kenmerk zijn de typerende 18-inch wielen. Dit alles is vrij subtiel, maar maakt de grote sedan wel een zeer fraaie verschijning.

Prijs van de Audi S8 als occasion

Het is een auto die mooi oud is geworden. Inmiddels is als occasion echter niet meer zo duur. Het aanbod op verkoopsite Gaspedaal.nl is zeer beperkt. Er staan drie exemplaren te koop voor prijzen variërend van zo’n 7.000 tot 12.000 euro. Allemaal heb ze vrij hoge kilometerstanden. Auto’s als deze waren en blijven duur in onderhoud. Nu de jaren beginnen te tellen, zal dat alsmaar meer worden. Houd dus rekening met forse onderhoudskosten.

Het zilveren exemplaar afgebeeld in dit artikel heeft 294.000 kilometer achter de kiezen en staat nu voor 11.995 euro te koop in Ruinerwold. In 2001 had hij een nieuwprijs van omgerekend meer dan 100.000 euro. Wie liever iets meer uitgeeft aan een jongere luxeslee, kan ook voor de Volkswagen Phaeton of Bentley Continental Flying Spur kiezen. Beide modellen deden eerder mee aan de Occasion Battle. Die aflevering zie je hieronder.